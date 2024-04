Le Giovannina de Sainte-Marie champion de LHCS

Après avoir remporté le championnat de la section Ouest et du classement général en saison régulière, le Giovannina de Sainte-Marie a clôturé sa saison 2023-2024 en beauté ce week-end, remportant le championnat de la Ligue de hockey Côte-Sud avec une victoire en quatre parties consécutives lors de la grande finale qui s’est terminée ce samedi 6 avril, au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli.

Après deux matchs remportés en prolongation les 30 et 31 mars, le Giovannina s’est imposé avec des gains de 7-1 vendredi soir au Centre Caztel et de 7-2, samedi soir, à Saint-Jean-Port-Joli.

Les Beaucerons ont officiellement pris le contrôle de la série lors du match no 3, signant un gain de 7-1 à domicile devant plus de 1 720 spectateurs réunis au Centre Caztel, ce vendredi 5 avril.

Les locaux ont assommé le Pavage Jirico avec trois buts sans réplique dès la période initiale : Alexis Guillemette, avec son premier des séries, a sonné la charge à 1:38 et un peu plus de huit minutes plus tard, Jason Breton doublait l’avance des locaux en complétant une manœuvre de Samuel Landry à 9:51. Olivier Saint-Cyr a porté la marque 3-0 avant la fin de la première, marquant sans aide à 17:24.

Loin de ralentir, le Giovannina a mis le match hors de portée des visiteurs en ajoutant deux autres buts sans réplique en fin de deuxième, soit le premier des séries de Christophe Lavoie Tremblay à 16:39 et le quatrième de Nicolas Létourneau lors d’un avantage numérique à 17:54, sur des aides de Samuel Landry et William Dumont.

En troisième, Michaël Fecteau lors d’un avantage numérique à 1:54 et Jacob Roy, à 8:06, ont porté la marque 7-0 avant que Félix-Antoine Lévesque ne prive le gardien Jean-Philip Fecteau des joies d’un blanchissage à 15:52.

Victoire concrétisée sur la route

Devant une salle comble et plusieurs partisans présents au Centre Rousseau samedi soir, le Giovannina a mis un terme à sa saison de rêve et complété le balayage en signant un autre gain sans équivoque de 7-2 samedi soir.

Trois buts ont été inscrits dès la période initiale, dont deux par le Giovannina. Après que William Dumont eût ouvert la marque en avantage numérique à 5:45, Édouard Ouellet assurait la réplique avec son 13e des actuelles séries à 8:36. Jacob Roy, avec son 8e des séries 70 secondes plus tard, a permis aux Mariverains de retraiter au vestiaire avec une avance de 2-1.

Profitant de l’indiscipline des locaux, le Giovannina a inscrit quatre buts en deuxième, dont trois en avantage numérique, pour concrétiser leur victoire et le championnat. Samuel Landry a sonné la charge avec deux buts, le premier en avantage numérique à 5:45 et le second à forces égales à 10:26, avant de Félix-Antoine Chabot creuser l’écart lors d’un avantage numérique de deux hommes. Charles Bêty, sur le deuxième avantage numérique suivant le 5 contre 3, a scellé l’issue de la période et de la partie 41 secondes plus tard.

Anthony Dumont dès la reprise du match en troisième (47 secondes) a inscrit le 7e but du Giovannina, Zacharie Dumas complétant la marque dans une cause perdante pour le Pavage Jirico avec son 10e des séries à 3:04.

Joueur par excellence

Avec ses six points en deux matchs et ses 29 points, dont 14 buts, Samuel Landry du Giovannina de Sainte-Marie a été sacré joueur par excellence des séries 2024 de la LHCS, trophée qui lui a été remis par le président du circuit, Jean-Danyel Samson.