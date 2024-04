Une défaite crève-cœur des Canadiennes en conclusion de la phase préliminaire

Invaincues depuis le début du Championnat du monde féminin de hockey disputé à Utica, dans l’État de New York, les joueuses canadiennes étaient opposées à leurs grandes rivales américaines lundi soir pour conclure la phase préliminaire. Malgré les prouesses de la gardienne québécoise Ann-Renée Desbiens, ce sont les États-Unis qui se sont imposés en prolongation grâce à une victoire de 1-0.

Kirsten Simms a tranché le débat en temps supplémentaire en inscrivant le premier but de sa carrière au Championnat du monde. Elle a profité d’une attaque à trois contre un pour battre Ann-Renée Desbiens pour la seule fois de la rencontre.

La gardienne de La Malbaie avait bloqué les 29 premiers tirs dirigés vers elle. Elle a réservé son plus bel arrêt sur Hannah Bilka en milieu de deuxième période sur un retour de lancer à bout portant dans l’enclave.

Les Canadiennes ont bénéficié d’un avantage numérique en fin de troisième période, mais ce sont les Américaines qui ont eu la meilleure chance de marquer quand Hilary Knight s’est retrouvée seule devant Desbiens qui a une fois de plus fermer la porte. La gardienne a d’ailleurs été nommée joueuse du match dans le camp canadien.

« En tant que gardienne de but, mon objectif est de toujours donner une chance de gagner à mon équipe et j’avais le même objectif contre les États-Unis. Les filles ont été vraiment bonnes devant moi pour garder nos adversaires en périphérie et veiller à ce que je voie les rondelles, donc je leur lève mon chapeau. Elles m’ont facilité la vie, et quand elles avaient besoin d’un arrêt, j’étais là pour nous donner une chance de l’emporter », a commenté Desbiens via communiqué.

Blessée au genou durant un duel de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) le 8 mars dernier, Marie-Philip Poulin, la capitaine de l’équipe canadienne, avait été limitée à une moyenne de 13 minutes et 43 secondes de temps de glace lors des trois premières sorties du Canada au mondial. Elle a joué 18 minutes lundi face aux Américaines.

« Notre première période n’a pas été notre meilleure. On doit trouver le moyen d’être dans le coup dès notre première présence et de mettre de la pression sur elles. On a réussi en deuxième période, mais on doit le faire tout de suite en commençant. Notre jeu en désavantage numérique a été incroyable, mais on doit faire mieux en avantage numérique. Ce n’est jamais plaisant de perdre, ça fait partie du processus. C’est un jour à la fois, ce match est derrière nous et on se concentre sur les quarts de finale », a indiqué Poulin.

Les Canadiennes avaient remporté leurs trois premières parties du tournoi avant le duel face aux Américaines. Elles ont d’abord eu raison de la Finlande par la marque de 4-1, avant de signer une deuxième victoire de 3-0 face à la Suisse. Elles l’ont ensuite emporté 5-0 contre la Tchéquie.

Poulin a récolté une passe lors de la ronde préliminaire alors que Desbiens a été d’office devant la cage canadienne pour trois des quatre affrontements.

Kristin O’Neill, de Mississauga, en Ontario, est la meilleure pointeuse du Canada jusqu’à maintenant avec une récolte de quatre points en autant de rencontres. Sarah Nurse et Brianne Jenner suivent avec trois points chacune.

Le Canada termine la ronde préliminaire au deuxième rang du groupe A derrière les États-Unis. Les derniers matchs de la ronde préliminaire seront disputés mardi et les résultats détermineront l’adversaire de la troupe de l’entraîneur Troy Ryan pour les quarts de finale prévus jeudi.