L'équipe Senior AA des Hunters rachetée par Installations IDP

Les deux propriétaires des Installations IDP, Daisy Paquet et David Hallé, ont acheté l'équipe de hockey Senior AA, les Hunters de Saint-Prosper le 19 mars dernier.

L'entreprise souhaite pouvoir emmener l'équipe à un autre niveau, permettant aux partisans de profiter de la meilleure expérience possible.

« On croit que le hockey à sa place dans notre communauté. Nous avons été témoins à quel point la venue d’une équipe de hockey senior à eu un impact dans notre communauté. Notre but, avec l’acquisition, est d’offrir aux joueurs et spectateurs une expérience incontournable. Nous avons bien hâte de vous recevoir et de vous cotoyer au Centre récréatif Desjardins pour la saison 2024-2025 », ont expliqué les deux nouveaux propriétaires.

Pour information, Installations IDP inc. est une entreprise d’entrepreneur général en construction bien d’ici, mais œuvrant principalement dans la région de Québec, Montréal et même en Ontario. Installations IDP Inc., est une entreprise spécialisée dans l’installation d’armoires de cuisines, de vanités de salles de bains et oeuvre également dans les systèmes intérieurs.