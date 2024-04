Plus de 550 sportives participent au 11e Tournoi de hockey féminin St-Georges

Le 11e Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges, présenté par Manac et Canam, accueillera 45 équipes du 26 au 28 avril prochain, dans les arénas de Saint-Joseph-de-Beauce, Beauceville et Saint-Prosper.

Ce sont plus de 550 hockeyeuses qui convergeront vers la Beauce dans le cadre du plus important tournoi de hockey féminin senior au Québec.

« Je suis moi-même une joueuse de hockey depuis que je suis toute jeune. (...) C'est la huitième année consécutive que je m'occupe de monter une équipe pour participer au tournoi, en plus d'y jouer », a mentionné Amélie Larivière, représentante du groupe Canam, en conférence de presse. Elle-même a commencé à l'âge de huit ans au sein du hockey mineur de Saint-Georges jusqu'à se rendre au niveau universitaire en féminin.

Ainsi, les joueuses se disputeront les honneurs dans les catégories A, B, C, D et E. Pas moins de 7500 $ seront remis en bourses dans ces diverses classes. La catégorie A, une classe ouverte, compte 5 équipes dans lesquelles on retrouvera des hockeyeuses collégiales, universitaires et même de plus hauts niveaux. Des joueuses connues de la région seront présentes: Emmy Fecteau, Rosalie Begin-Cyr, Marika Labrecque encore une fois cette année.

D’autre part, on retrouvera six équipes dans la classe B, 14 dans la classe C, 12 dans la classe D, et enfin huit équipes dans la classe E. Chaque équipe jouera un minimum de trois rencontres d’une durée de 50 minutes chacune. Un total de 83 parties seront disputées lors de ce grand tournoi de hockey féminin. Les finales seront jouées à partir de 13 h 30 le dimanche au centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper et à l’aréna EMJ/René-Bernard de Beauceville. Avec la grève générale illimitée des employés du service des loisirs, aucune partie ne sera jouée au centre sportif Lacroix-Dutil cette année. N’oubliez pas que l’entrée est gratuite en tout temps.

Mise au jeu protocolaire et nouveaux programmes

La 11e mise au jeu protocolaire aura lieu le vendredi 26 avril à 19h au centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper et sera une occasion pour l’organisation du THF Saint-Georges de présenter quelques joueuses de la première cohorte du nouveau programme études-sport en hockey féminin. Ce tout nouveau programme débutera en septembre prochain, avec 14 jeunes filles de secondaire 1 à 5. Ce programme permettra aux jeunes filles de pratiquer leur sport 3 après-midi par semaine, et 2 autres après-midi seront consacrés au développement d’autres aspects comme la plyométrie, la nutrition, la psychologie sportive, et des conférences.

Avec l’aide d’une passionnée de hockey, Karyne Quirion, le programme de développement de hockey féminin (PDHF), est lui aussi en recrudescence. Ce programme est passé d’une moyenne de 20-22 jeunes filles à 25-30 joueuses à chaque pratique. Le PDHF est destiné aux jeunes filles de 4 à 11 ans, et permet de se développer tout en s’amusant. À noter que ce programme est entièrement financé par THF Saint-Georges donc tout à fait gratuit pour les jeunes filles.

Lors de la conférence de presse annonçant l'événement, Geneviève Lachance, représentante du groupe Manac, a raconté l'histoire de sa fille de quatre ans qui joue dans le programme de développement de hockey féminin. « Ma petite fille est une joueuse de hockey de 4 ans qui adore retrouver ses petites amies lors des pratiques. Elle me demande souvent "Maman, est-ce que c'est aujourd'hui ma pratique avec les filles?" Elle persévère, même lorsqu'elle trouve ça difficile. (...) Elle apprend à vivre des échecs, mais elle apprend aussi qu'avec des efforts on peut réussir dans n'importe quel environnement. »

Les hockeyeuses proviendront des quatre coins de la province, dont Saguenay, Les Escoumins, Montréal, Québec, Drummondville, Sherbrooke. Avec 45 équipes, le tournoi engendre des retombées économiques intéressantes pour notre région. En plus de consommer dans les restaurants et établissements, les équipes vont générer quelque 150 nuitées sur le territoire au cours de cette seule fin de semaine.

Rappelons que le Tournoi de hockey féminin présenté par Manac et Canam est déterminé à promouvoir le développement du hockey féminin au Québec. L’année 2023 et 2024 a permis d’atteindre cet objectif avec l’arrivée du programme études-sport en hockey féminin et la continuité du PDHF, qui est à l’origine de la première équipe de hockey mineur féminin M9 ici à Saint-Georges et la possibilité d’une équipe M11 fait son chemin pour septembre 2024.