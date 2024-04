Le 12e Défi beauceron de Saint-Prosper aura lieu le 15 juin prochain

Le comité organisateur du Défi beauceron de Saint-Prosper a annoncé le retour de l'évènement pour une 12e édition qui aura lieu le samedi 15 juin prochain.

Les différentes distances proposées seront: 21km course, 10km course, 5km course ou marche ainsi que le très populaire 2km pour les jeunes de 12 ans et moins.

Il est possible de s'inscrire dès maintenant sur le site Internet de l'évènement. Cette année, lors de l'inscription, il sera possible de faire un don à « La maison du tournant », un organisme qui vient en aide aux familles vivant avec une personne ayant une déficience intellectuelle et/ou physique ou vivant avec un trouble du spectre de l'autisme.

De plus, deux inscriptions gratuites au Défi beauceron seront tirées à chaque mois parmi les personnes inscrites. Ainsi, plus l’inscription à l’événement se fera tôt, meilleures seront les chances de remporter le prix.

À noter que pour obtenir le chandail de l'événement, il faut être inscription avant le 15 mai 2024.

Aussi, cette année, une pratique officielle du Défi beauceron aura lieu le samedi 1er juin. Il sera possible de venir tester les parcours pendant l'avant-midi. Le tout sera gratuit, mais une contribution volontaire pourra être effectuée à la fondation Michel Bernier.