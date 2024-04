Emmy Fecteau reçoit deux nouvelles récompenses de l'Université Concordia

Le 11e Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges, présenté par Manac et Canam, accueillera 45 équipes du 26 au 28 avril prochain, dans les arénas de Saint-Joseph-de-Beauce, Beauceville et Saint-Prosper. Ce sont plus de 550 hockeyeuses qui convergeront vers la Beauce dans le cadre du plus important tournoi de hockey féminin senior au ...