Le club des Jabs obtient le trophée du Club par excellence

Spectateurs et pilotes étaient de retour à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, ce samedi 27 avril, pour les deux premiers rendez-vous de la saison 2024 : la Triple Couronne Féminine et l'Enduro des Érables 300. Les pilotes amateurs ont largement répondu présent lors de la seconde course avec plus d'une centaine de voitures sur la ...