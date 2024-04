Culturisme: double victoire pour Karine Drouin à Beauceville

Karine Drouin, 47 ans de Saint-Georges, a remporté deux premières places lors de la Coupe prestige, un concours de culturisme qui s'est déroulé à Beauceville le 20 avril.

« On s’inscrit au concours et après ça on travaille pendant à peu près un an pour avoir le physique nécessaire », a confié l’athlète à EnBeauce.com.

Lors de cette rencontre, elle concourait dans deux catégories: Maître (40 ans et plus) ainsi que Petite taille (5”4’ et moins). Elle a terminé à la première place dans chacune de ses catégories.

Membre du Cardio Gym 24 Hrs, elle s’entraîne en musculation depuis 2018 et a participé à sa première coupe en 2019. « Cette année c’était un défi plus familial parce qu’on a décidé de faire la même compétition mon fils et moi. C’était un défi avec mon fils, on l'a fait ensemble et ça a vraiment été une belle expérience. » Ce dernier a d’ailleurs remporté la deuxième place dans la catégorie Junior.

La sportive envisage de participer à d’autres événements similaires à l’avenir, mais elle se garde une certaine liberté. « J’ai l’objectif d’en faire une autre, c’est certain! Mais je ne mets pas de pression. Je vais m’entrainer toute l’année avec mes coaches, parce que sans eux je ne me serais jamais rendu là. (...) Ils m'ont entraîné pendant des mois, ils m’ont suivi et c’est grâce à leur expérience qu'on a réussi à se rendre là. » Elle fait ici allusion à Jimmy Tardif et Dave Roy, « un duo d’enfer. »

« On est très bien entouré! Quand on a de bonnes personnes autour de nous, on peut faire des choses vraiment incroyables! »

Pour finir, ce que Karine aime dans le culturisme c’est le dépassement de soi. « Il faut toujours se donner à fond à chaque fois qu’on s'entraîne, ça prend une patience, une discipline et de la persévérance parce que c’est millimètre par millimètre qu’on gagne en musculation. C’est vraiment un travail de longue haleine, mais avec de la patience on réussit!»