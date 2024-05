L'équipe des Jabs de Saint-Joseph termine au 5e rang mondial

Karine Drouin, 47 ans de Saint-Georges, a remporté deux premières places lors de la Coupe prestige, un concours de culturisme qui s'est déroulé à Beauceville le 20 avril. « On s’inscrit au concours et après ça on travaille pendant à peu près un an pour avoir le physique nécessaire », a confié l’athlète à EnBeauce.com. Lors de cette rencontre, ...