Le 3e «Courir Saint-Gédéon» se tiendra le 18 mai

La 3e présentation de l'événement Courir Saint-Gédéon aura lieu le samedi 18 mai, dans les rues de la municipalité.

L'activité, qui est réalisée grâce à l’initiative et l’implication de citoyens du milieu qui ont à cœur le développement des saines habitudes de vie, sera combinée à la programmation de la Journée familiale.

Les participants de tous âges, qu’ils soient débutants ou experts, auront le choix entre trois parcours: la distance de 2 km (marche-course), celle du 5 km (marche-course) ainsi que la course de 10 km. Les frais d'inscription sont de 20 $ pour le 2 km et de 35 $ pour les deux autres tracés. Il est encore possible de s'inscrire en ligne jusqu'au 9 mai (https://inscriptions.sportchrono.com/inscriptions/courir-st-gedeon-2024), à ces tarifs mais sans chandail.

Les remises de dossards et du chandail se feront à deux moments. D'abord la veille de l'événement, de 18 h à 20 h 30, ainsi que le matin de la course du 18 mai, à partir de 8 h 15 à l’Aréna Marcel Dutil. Les inscriptions pour les courses seront prises aussi jusqu’au matin même mais le tarif sera un peu plus élevé.

Le premier départ (10 km) se fera à compter de 9 h.

Notons que les inscrits auront chacun droit à une médaille de participation, remise au fil d’arrivée ainsi que des collations et breuvages après leur course (fromages, fruits, produits d’érable, eau, muffins, barres tendres, jus, etc.).

Les trois premiers hommes et les trois premières femmes de chaque course auront également droit à un trophée. De plus, pour le parcours du 2 km, des trophées seront décernés aux trois premiers garçons et filles de 9 ans et moins, ainsi qu’aux trois premiers garçons et filles de 10 ans et plus. Enfin, des photographes et des caméramans sur place vont immortaliser ce moment sur pellicule.

Pour de plus amples informations, consultez la page Facebook Courir St-Gédéon.