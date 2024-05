Gala du Mérite Sportif Beauceron: Charline Bourque nommée athlète de l'année

Charline Bourque a été nommée athlète de l'année en remportant l'élitas d'or du 45e Gala du mérite sportif beauceron ce samedi soir à Saint-Georges.

La judoka de Saint-Alfred a été très surprise par cette victoire. Après avoir gagné l'élitas de sa catégorie, elle a eu les plus grands honneurs de la soirée. « Je me sens vraiment chanceuse, il y avait tellement de bons athlètes ce soir, c'est vraiment un honneur pour moi », a-t-elle mentionné à sa remise. Son visage figurera désormais aux côtés des 44 autres gagnants affichés au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Charline Bourque est championne canadienne depuis 2 ans et pointe au 3e rang du classement national sénior malgré ses 16 ans. Débutant sa carrière internationale en 2023, elle est passée du 24e rang au monde au 13e après avoir ravi la 1re place au Cadet Pan American Cup. Et en février, elle est grimpée au 8e rang mondial après sa participation à la Coupe internationale Senior au Danemark. Étudiante brillante et impliquée dans la recherche sur la SLA, elle rêve maintenant de devenir championne du monde et de participer aux Jeux Olympiques de 2028.

Elitas d'argent - Sam Lachance

Sam Lachance est reparti avec l'élitas d'argent. L’homme fort qu'est Sam Lachance sait ce que signifie concilier travail, famille et entraînement. Faisant preuve de détermination, le Beauceron, qui a adopté ce sport en pleine pandémie, s’entraîne deux heures quotidiennement. Champion québécois chez les 80 kg, il a été sacré champion canadien en octobre dernier à Winnipeg. Il y a d’ailleurs établi un record national en soulevant un billot de 315 lbs au-dessus de sa tête. Il vise désormais le championnat du monde.

Elitas de bronze - Emmy Fecteau

Le père de la hockeyeuse Emmy Fecteau s'est vue remettre l'élitas de bronze pour sa fille qui ne pouvait pas être présente à l'événement.

Étoile académique canadienne USport, récipiendaire de la médaille du gouverneur général du Canada pour ses performances académiques, capitaine d’Équipe Canada, leader incontesté des Stingers de Concordia, la joueuse de hockey Emmy Fecteau est une athlète complète et appréciée. Elle a d’ailleurs reçu le prix annuel de leadership Joe et Ben Weider et est également récipiendaire du titre de joueuse de l’année décernée par Hockey Canada. Son prochain objectif : porter les couleurs d’Équipe Canada aux prochains Jeux Olympiques.

Retour sur la soirée

Le Gala s'est tenu sous la présidence d’honneur de l’homme d’affaires Daniel Drouin. « Ça me fait plaisir de m'impliquer dans ce gala (...) C'est une belle organisation et c'est le fun d'avoir de la reconnaissance quand on fait du sport. (...) Ça fait du bien d'avoir des tapes dans le dos et se faire dire qu'on est bon! Vous êtes bons à soir, je vous dis bravo! Continuez, vous êtes des leaders », a-t-il lancé aux nominés.

Parmi les récipiendaires, Charles-Albert Pouliot (dek hockey),Camille Marcotte-Leblanc (volleyball), David Bolduc (soccer) et Alexandre Tran-Khanh (prix Coup de coeur) ont été invités à jaser quelques minutes avec Richard Poulin dans "Richard veut savoir" au cours de la soirée.

Voici les résultats:

- Baseball

Thomas Loubier - Beauceville

Enrico Roy - Saint-Joseph

Zoé Talbot - Sainte-Marie



- Dek Hockey

Zac Paquet - Saint-Georges

Charles-Albert Pouliot - Saint-Georges

Valérie Quirion - Saint-Georges



- Football

Adam Lachance - St-Gédéon

Émile Paradis - Saint-Georges

Elysa Pouliot - St-Odilon



- Gymnastique

Alyssa Caissy - Saint-Georges

Nicolas Fournier - Saint-Georges

Mateo Silva - Saint-Georges



- Haltérophilie

Dereck Bougie - Saint-Georges

Catherine Goupil - Saint-Georges

Arianne Maheux - Saint-Georges



- Hockey

Rosalie Breton - St-Bernard

Emmy Fecteau - St-Odilon

Victoria Veilleux - Saint-Georges



- Judo

Charline Bourque - St-Alfred

Mathéo Salazar Boutin - Beauceville

Antoine Rancourt - Saint-Georges



- Karaté

Rosalie Caron - Saint-Georges

Eve Doyon - Beauceville

Megan Laflamme - Saint-Georges



- Natation

Emile Bergeron - Saint-Georges

Maude Frenette - Saint-Georges

Philippe Lacasse - Saint-Georges



- Patinage artistique

Marie-Maxim Bernard - Saint-Georges

Sara-Kim Bégin - Ste-Marguerite

Marissa Fecteau - Sainte-Marie



- Rugby

Mia Carrier - Saint-Georges

Nayka Goudreau - St-Prosper

Sabrina Poulin - Saint-Georges



- Soccer

David Bolduc - St-Côme-Linière

Mathieu Gareau - St-Benoît-Labre

Marc-Olivier Morin - Saint-Georges



- Tennis

Jean-Pascal Giroux - Saint-Georges

Émile Laflamme - Notre-Dame-des-Pins

Emma Lagrange - Saint-Joseph



- Triathlon

Antoine Paquet - Saint-Georges

Michel Paquet - Saint-Georges

Noah Paquet - Saint-Georges



- Volleyball

Nelyane Gilbert - Saint-Georges

Camille Marcotte-Leblanc - Saint-Georges

Andy Poulin - Saint-Georges



- Hors discipline Junior

Noah Fecteau (Golf) - Saint-Georges

Olivier Gagné (Snowboardcross) - Lac-Etchemin

Jacob Lebel (Snowboardcross) - Sainte-Marie



- Hors discipline Senior

Rose-Anne Grenier (Patinage de vitesse) - Sainte-Marie

Josée Lachance (Fitness/Bodybuilding) - Sainte-Marie

Sam Lachance (Hommes forts) - Saint-Georges



- Hors discipline en équipe

Maria Faucher (Danse) - St-Philibert

Kiana Gagné (Cheerleading) - Sainte-Marie

Brenda-Lee Roy (Cheerleading) - Tring-Jonction



Prix majeurs:

- Coup de coeur de Ville Saint-Georges

Alexandre Tran-Khanh

- Athlète scolaire

Jessica Boutin - St-Théophile

Olivier Dubois-Lemieux - Saint-Georges

Stéphanie Dubois-Lemieux - Saint-Georges



- Bénévole

Anne Gagné - Lac-Etchemin

Martin Savoie - Sainte-Marie

Robert Villeneuve Saint-Georges



- Entraîneur

Charles Bélanger - Saint-Georges

Maxime Lefebvre - Notre-Dame-des-Pins

Stéphane Lessard - Beauceville



- Équipe Junior

Andy Poulin et Julien Bernard-Grenier (Volleyball) - Saint-Georges

Dragons école des Deux-Rives M13 D2 (Hockey) - Saint-Georges

Lynx école Jésus-Marie M18 D1 (Hockey) - Beauceville



- Équipe Senior

Condors (Hockey) - Saint-Georges

Lumberjacks (Rugby) - Saint-Georges

MGP construction féminin (Balle donnée) - Saint-Éphrem



- Évènement

Classique PSF - Beauceville

St-Côme en Action - St-Côme-Linière

THF Saint-Georges - Saint-Georges



- Organisme

Faucons de la Polyvalente Saint-François - Beauceville

THF Saint-Georges - Saint-Georges

Club de hockey Beauce-Etchemin 2016 - Saint-Georges

Élitas:

Bronze: Emmy Fecteau

Argent: Sam Lachance

Or: Charline Bourque