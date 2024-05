La jeune pilote Chloé Grondin disputait ses premières minutes dans la division Nascar Truck sur l'autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, ce samedi 11 mai.

Même si elle n'a pas pu accrocher le top 5, la jeune femme a effectué une très belle remontée de la 11e à la 5e position, pour finalement arriver à la 8e place après un dérapage.

« Toute l'équipe GMS tient à féliciter sa jeune pilote de 16 ans, Chloé Grondin, qui en a donné à ses fidèles partisans pour son premier baptême en NASCAR truck de 75 tours ! Ton équipe et tes parents te félicitent. Tu as prouvé que tu avais ta place en NASCAR truck. Ce sera une année d'apprentissage. Il va y avoir des hauts et des bas. Amuses-toi et bonne saison », a lancé son équipe sur Facebook.

Pour le reste de la course, ce fût une journée plus que parfaite pour William Roberge no.83. Ce sont au final, 11 camionnettes qui ont pris part à la finale de 75 tours.Les spectateurs ont pu assister à une belle rivalité entre les pilotes et remarquer la rigueur en piste. La division étant également répartie en 2 groupes pour les qualifications, c’est respectivement William Roberge no.83 et Erik Junior Lehoux no.21, qui ont remporté leur « heat ».

Roberge no.83 partant de la 1ère position pour la finale, n’a jamais regardé à l’arrière, lui qui semblait avoir une camionnette soudée au bitume de Vallée-Jonction. Il était poursuivi par Lemay no.16, Lehoux no.21, Martin Bisson no.19, Bergeron no.81 et Jimmy Gagné no.4 qui se sont offerts de belles batailles afin de grimper les positions menant au podium.

On retrouve au second rang, Cédric Lemay (Excavation Alain Lemay), au troisième rang, Martin Bisson no19 (XPN). Le top 5 est clôturé par Jérémy Bergeron no.81 et de Marc Nadeau no.3.

Le Beauceron Raphaël Lessard l'emporte en ACT LMS Québec

Ce sont 26 voitures qui se sont présentées à Vallée-Jonction pour l’ouverture de la saison de stock car. Le groupe a été séparé en 3 pour prendre part aux qualifications. Ce sont respectivement, Jeff Côté no.51, William Larue no.45 et Simon Roussin no.66, qui ont remporté leur “heat”.

Ce fût une course tout de même enlevante mais malheureusement teintée de multiples drapeaux jaunes. Il est à souligner que Louis-Philippe Lauzier no.72, qui a mené le plus de tours avec un total de 80. Raphaël Lessard no.48 a pris les devants de l’épreuve au 91e tour pour ne plus regarder à l’arrière. Le championnat des recrues dans cette division est actuellement mené par Vincent Rivard no.69.

Le top 5 est donc constitué de Raphaël Lessard no.48 (Larue), Michaël Lavoie no.78 (Beauce Technologie), Patrick Cliche no.44 (Transit), Pier-Luc Labbé (Vidham) et finalement en 5e position, Alexendre Tardif no.21 (Gestion Roy Électrique).

La Georgienne Maude Sylvain décroche la seconde position

En Nascar Sport Compact Senior, c'était une journée parfaite pour Bobby Bureau no.28! Ce dernier a remporté la qualification de sa division en plus de monter sur la plus haute marche du podium.

Il fût tout de même poursuivi par la jeune recrue, Maude Sylvain no.12, qui partait de la 5e place, qui a su se tailler une place au sein du groupe. N’ayant jamais baissé les bras, elle termine au second rang à sa première présence en Nascar Sport Compact Senior.

On retrouve en troisième place, Mathis Labbé no.40. Le top 5 est clôturé de Ashley Mercier no.46 et de Daniel Berrouard no.99 en 5e position.

Avec 17 voitures en piste, la catégorie développement a offert toute une prestation aux spectateurs. Il n’y a eu qu’un seul drapeau jaune pour les 30 tours, soit le “yellow competition” déployé à la mi-course, ce fût une course enlevante!

La jeune recrue, Dale Côté no.59, a démontré l’ampleur de son talent pour son premier passage sur la piste de Vallée-Jonction. Les pilotes ayant été scindé en deux groupes de qualification au début de la journée, c’est Sandrine Labbé no.40 et une autre jeune recrue de seulement 14 ans, Elliot Labbé-Pelletier no.110j, qui ont remporté leur «heat » respectif.

La finale de 30 tours s’est déroulée à un rythme effréné avec des solides performances. C’est Dale Côté no.59 qui remporte les honneurs de la première course, suivi de Sandrine Labbé no.40L et de Jérémy Poulin no.18. Le top 5 est clôturé par Elliot Labbé-Pelletier no. 110jr et de Hémaël Vallières no.33x.

Les pilotes de la division Vintage avaient le couteau entre les dents. Quelques drapeaux noirs sont venus teinté les relances et quelques incidents de courses ont provoqués certains drapeaux jaunes.

Au final, ce sont 12 bolides qui ont tout de même donné tout un spectacle aux spectateurs présents. Ces derniers ont pris part, plus tôt dans la journée, à deux séances de qualifications qui ont été respectivement remportées par Maxime Gagné no.43 et Martin Lacombe no.33. La Cadillac Coupé Opéra 1936 arborant le no.43 a été impliquée dans différents incidents et à dû repartir à deux occasions à la fin du peloton.

Gagné à tout de même réussi à percer le podium pour se rendre sur la 3e marche. La rivalité pour le podium était très animée. Martin Lacombe no.33 a eu mal à faire avec Claude Goupil no.71.

C’est finalement Goupil no.71 qui remporte les grands honneurs, suivi de Lacombe no.33. Le top 5 est clôturé de Maxime Bernard no.35 et de Alexandre Tessier no.34 en 5e position.

L’Autodrome Chaudière donne rendez-vous aux amateurs de sport auto, ce samedi 18 mai pour le Claude Leclerc 150. Plusieurs pilotes américains ont confirmé leur présence. La liste devrait être publiée par ACT prochainement.

En plus de cette catégorie, il y aura un 50 tours de la Série Sportsman Québec, 30 tours pour les trois divisions locales, soit: Nascar Vintage, Nascar Sport Compact Senior et Nascar Sport Compact Développement.