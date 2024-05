Le Super Gala de Boxe Saint-Georges Ford revient le 7 juin

Les membres du comité organisateur du Super Gala de Boxe Saint-Georges Ford, présenté par Les Entreprises Forestières Nadeau Inc., invitent la population à assister à la 3e édition de cet évènement.

La rencontre aura lieu au Centre sportif Lacroix-Dutil, à Saint-Georges, le vendredi 7 juin prochain dès 19h.

Une carte de plus de 14 combats amateurs de toutes catégories est prévue. À savoir que Jean-Raphael Roy des Condors Junior AAA sera en action ainsi que plusieurs combattants locaux tels que: Cédrick Bégin, Dave Rodrigue, Jean-William Caron, Franck Bouffard, Mikael Dupuis, Ryan Lapierre et Logan Raby.

En plus de voir évoluer les pugilistes au Centre sportif Lacroix-Dutil, les amateurs pourront profiter d’une ambiance festive et survoltée grâce aux jeux de lumière, aux effets spéciaux et à la musique d’ambiance.

La deuxième édition était réussie, ayant offert des affrontements spectaculaires pour un auditoire de plus 1 500 personnes, ce qui laisse prévoir une 3e édition des plus palpitante.

Les billets seront en vente dès 16h ce mercredi.

L'entrée est au prix de 30 $ en admission générale et 50 $ pour le ring side. Il est également possible de réserver une table VIP pour 10 personnes :

- Or @ 600.00$

- Argent @ 500.00$

- Bronze @ 400.00$

Les informations sont disponibles sur la page Facebook de l'organisation et à [email protected]

Membres organisateurs et points de vente:

Louis Larochelle, Boston Pizza Saint-Georges – 418 228-8212

Hubert Poulin, Club de Boxe Hubert Poulin – 418 957-2030

Éric Gosselin, Studio Santé Gym 24 Hrs – 418 227-7373