Plusieurs centaines de coureurs à la troisième édition de Courir Saint-Gédéon

L'événement Courir Saint-Gédéon avait lieu ce samedi 18 mai, au départ de l'aréna Marcel Dutil de la municipalité. Parmi les centaines de coureurs, les âges allaient de 2 à 81 ans.

Pour vous, EnBeauce.com s'est rendu sur place afin de réaliser plusieurs clichés des amateurs de course à pied.

Vers 9 h, c'est la plus grande course (10 km), qui s'est élancée dans les rues de Saint-Gédéon pour cette troisième édition. Les dix premiers arrivés ont réussi l'exploit de réaliser le parcours en moins de 40 minutes.

Pour le second départ à 9 h 30, la ligne de départ s'est bien remplie avec plus de 180 coureurs, tout âges confondus. Si le parcours était plus court (5 km), il aura fallu seulement 15 minutes au premier pour passer la ligne d'arrivée.

Par la suite, les deux dernières courses (2 km) étaient plutôt destinées à un public jeune et familial. Ils ont encore une fois été plus d'une centaine à s'élancer.

Pour rappel, l'activité a pu être réalisée grâce à l’initiative et à l’implication de citoyens du milieu qui ont à cœur le développement des saines habitudes de vie.

Voici les résultats détaillés de toutes les courses :

Pour le 10 km homme

Yannick Bernard 34:15

Vincent Talbot 35:01

Olivier Bélanger 35:53

Pour le 10 km femme

Johanne Journeault 46:07

Mély-Anne Paradis 49:04

Florence Pellerin 51:33

Pour le 5 km homme

Maxime Lapierre 15:41

Nicolas Poulin 19:43

Cédric Poulin 20:16

Pour le 5 km femme

Myriam M.Rodrigue 21:58

Roxanne Bertin 23:15

Ann-Frédérick Pouliot 25:12

Pour le 2 km garçon, 9 ans et moins

Jacob Duquette 9:47

Tristan Racine 10:06

Raphaël Guay 10:45

Pour le 2 km fille, 9 ans et moins

Élyane Raymond 10:45

Maeva Lachance 11:24

Heidi Boisvert 11:54

Pour le 2 km garçon, 10 ans et plus

Raphaël Cliche 9:04

Mattew Lachance 9:10

Justin Rancourt 9:18

Pour le 2 km fille, 10 ans et plus

Léandra Raymond 10:03

Maxia Boisvert 11:52

Marianne Rancourt 12:17