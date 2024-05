Une première course réussie pour le club Rotary de Saint-Georges

L'événement Courir Saint-Gédéon avait lieu ce samedi 18 mai, au départ de l'aréna Marcel Dutil de la municipalité. Parmi les centaines de coureurs, les âges allaient de 2 à 81 ans. Pour vous, EnBeauce.com s'est rendu sur place afin de réaliser plusieurs clichés des amateurs de course à pied. Vers 9 h, c'est la plus grande course (10 km), qui ...