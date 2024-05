Six Condors en lice pour le 35e Gala Méritas de la LHJAAAQ

Les candidats du 35e Gala Méritas de la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ), ont été dévoilé, ce vendredi 24 mai.

Cinq joueurs de l'équipe de hockey des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, ainsi que leur entraîneur-chef, Jonathan Ferland, sont en lice pour ces trophées.

Alexandre Lamarre est le premier nominé pour trois honneurs individuels, à savoir les équipes étoiles, le titre de joueur le plus prometteur (19-20 ans) et le joueur le plus utilise de la ligue.

Le second est le défenseur, Maxime Poirier. Il est pour sa part en lice pour les équipes étoiles et le trophée du défenseur de l'année. Pour rappel, ce dernier a déjà reçu le Trophée Patrick-Tremblay, qui récompense la recrue défensive de la saison.

Le capitaine, Dylan Champagne est aussi retenu pour cette 35e édition. Il est nommé pour le titre le plus gentilhomme et le trophée Émile Gagné, qui récompense le joueur inspiration.

De son côté, Charles-Étienne Lemay est finaliste pour le Trophée Patrick-Tremblay. Il ne reste que Jean-Raphaël Roy, qui est nommé pour le titre du joueur ayant démontré le plus de leadership.

Jonathan Ferland est quant à lui finaliste dans les catégories meilleur directeur-général et meilleur entraîneur-chef.

La cérémonie du Gala Méritas se tiendra le lundi 27 mai et dévoilera le nom des gagnants.