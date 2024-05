Plus de 500 enthousiastes à la Course colorée!

Petits et grands ont envahi le Parc des Sept-Chutes, ce matin à Saint-Georges, pour participer à la traditionnelle Course colorée, organisée par le personnel de l'école Dionne et l'école Les Sitelles, dans le but de favoriser l'activité physique intergénérationnelle.

En effet, plus de 500 enthousiastes se sont élancés sur le parcours, soit à la course, soit en marchant, soit en carrosse pour les tout-petits, pour se faire asperger, aux stations prévues à cet effet, de poudre colorée, d'où le nom de l'événement.

De plus, en collaboration avec le CJE Beauce-Nord, plusieurs familles de nouveaux arrivants avaient été invités à prendre part à l'événement comme célébration d'intégration au sein de la communauté beauceronne.

La course familiale a également permis d'amasser près de 5 000 $, somme qui se remise à diverses associations de la région.