Tennis: Jean-Pascal Giroux poursuit sa série de victoires à l'Ancienne Lorette

Le Georgien Jean-Pascal Giroux a remporté un deuxième tournoi consécutif, dans la catégorie des U14.

En fin de semaine passée, ce jeune tennisman a terminé à la première place d'un tournoi provincial qui s'est tenu sur terre battue à l'Ancienne Lorette. Pour ce faire, il a dû battre Liam Ghemto en quart de finale 7-5 et 6-0, en demi-finale Zalic Tremblay 6-2 et 6-2 et en finale Pinyu Zhu 6-1 et 6-2.

Jean-Pascal avait également gagné son dernier tournoi tenu à Saint-Georges les 11 et 12 mai dernier. Il avait disposé en finale de Quenting Wang au compte de 7-6 et 6-3.

La prochaine compétition du Beauceron aura lieu à Saint-Hyacinthe du 20 au 26 juin, alors que se tiendra une étape sur terre battue visant à sélectionner les meilleurs espoirs québécois pour les championnats canadiens. Les 58 meilleurs joueurs provinciaux y prendront part.