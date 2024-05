Jeux du Québec : la Ville de Saint-Georges dépose le deuxième cahier

Le comité de candidature de Saint-Georges a présenté à SPORTSQUÉBEC, ce mercredi 29 mai, le Cahier des partenaires essentiels et le budget préliminaire pour l'obtention des Jeux du Québec à l'été 2027.

L'enthousiasme suscité par la candidature beauceronne a été palpable, tant auprès des partenaires d’affaires que des représentants des institutions régionales.

« Nous sommes fiers de la collaboration des nombreux partenaires qui ont le désir ardent d’être des acteurs de premier plan dans la réussite de ce projet collectif », a souligné Donald Paquet, président du comité organisateur.

Les institutions scolaires locales, notamment le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin, le Cégep Beauce-Appalaches, le Centre universitaire des Appalaches, le Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière et l’École Jésus-Marie de Beauceville, ont offert gratuitement leurs locaux pour accueillir les athlètes et les participants des Jeux. Les municipalités de Beauceville, Lac-Etchemin et Saint-Prosper ont également mis à disposition leurs installations sans frais.

Une communauté d'affaires très engagée

La communauté d'affaires beauceronne a démontré son engagement en confirmant une participation financière de 890 000 $ en six semaines. Les principales contributions incluent :

- MRC de Beauce-Sartigan : 200 000 $

- Pomerleau : 150 000 $

- Garaga : 100 000 $

- Manac, Canam, IGA : chacun 75 000 $

- Mirage, Conseil économique de Beauce : chacun 50 000 $

- Venture, Usine Sartigan, BCE Pharma, Quirion Métal : chacun 25 000 $

- Spécialiste du Bardeau de cèdre : 10 000 $

- BID Group : 5 000 $

La Ville de Saint-Georges s'engage, de son côté, à verser 2,3 millions de dollars et à prêter des employés pour une valeur de 220 000 $ pour la tenue des Jeux. Le comité organisateur estime le budget total de l'événement à environ 8 064 641 $.

« Nous sommes extrêmement fiers de l’accueil, de l’appui et des engagements pris par nos leaders beaucerons. Un énorme merci à tous les partenaires. Il s’agit d’une des prémices de la solidarité beauceronne. Nous l’avons prouvé et nous démontrons encore que les Beaucerons sont solidaires et prêts à se retrousser les manches pour réaliser de grands projets. Nous sommes « Vraiment prêts! » », a conclu Donald Paquet.