Un programme double présenté à l'Autodrome Chaudière

La piste de l'Autodrome Chaudière, à Vallée-Jonction, sera active toute la fin de semaine avec la présentation de plusieurs courses dans un programme double.

En effet, d'abord samedi, à compter de 16 h, les classes locales seront à l’honneur. Les divisions suivantes prendront d'assaut l'ovale beauceron:

Nascar Truck

Ce sont une dizaine de pilotes qui ont manifesté leur intérêt pour prendre part à la finale de 100 tours. Pour l'occasion, Jonathan Desbiens (No 92) s’est ajouté au groupe des camionnettes pour l’épreuve de samedi. Le classement général place Martin Bisson (No19) en tête avec six points en avance sur William Roberge (No 83). En troisième position, on retrouve la jeune recrue, Chloé Grondin (No 32) mais cette dernière est talonnée de près par Jimmy Gagné (No 4).

Nascar Sport Compact Développement

C’est une finale de 40 tours qui attend cette division samedi prochain. Dale Côté (No 59) détient une bonne avance sur ses plus proches concurrents; saura-t-il la conserver? Déjà 21 pilotes ont confirmé leur présence pour prendre part à cette épreuve. Cette division permet de voir émerger de nombreux jeunes talents prometteurs.

Nascar Sport Compact Senior

Du côté de la division Senior, ce sont à ce jour 11 pilotes qui ont confirmé leur intentions quant à la finale de 50 tours. Au classement général, c’est Bobby Bureau (No 28) qui est en tête avec une fine avance de trois points sur Maude Sylvain (No 12). Certains pilotes de l’an dernier viendront participer, pour une première fois cette saison, à l’épreuve de 50 tours.

Nascar Vintage

Un magnifique contingent de plus de 13 bolides est attendu pour prendre part à la finale de 50 tours. Cette division ne laisse personne indifférent, en raison de l'allure et du son des bolides et la fougue des pilotes. Au classement actuel, c’est Maxime Gagné, au volant de la Cadillac 1936 qui est en tête, suivi de près par Claude Goupil (No 71) et sa Camaro 1968, ainsi qu'Alexandre Tessier (No 34) en contrôle de son Cougar 1970. Des pilotes d'expérience se feront la compétition de cette catégorie.

Légendes modifiées

Ce sera la 2e épreuve du Championnat 400 Mac Rod, qui réunit les tracés de l’Autodrome Montmagny et de l’Autodrome Vallée-Jonction. Pour l’occasion, la vingtaine de pilotes qui ont confirmé leur présence prendront part à une finale de 100 tours. La première épreuve disputée le 25 mai dernier, a couronné Vincent Fournier (No 20), suivi en 2e position de Mickaël Grandmont (No 77), et en 3e place, de Jean-Maxyme Lefebvre (No 17). Les petits bolides atteignent des vitesses vertigineuses. D’ailleurs, un pilote de chez-nous, Marc-André Cliche (No 98) fera ses débuts dans cette catégorie.

Place aux jeunes dimanche

Le lendemain, dimanche 9 juin, ce sera au tour des jeunes pilotes de la relève à s"élancer sur la piste de l'autodrome, dès 13 h.

En effet, les pilotes de 7 à 14 ans prendront part à des courses de deux divisions de Mini-Sportsman. D'abord en Développement, avec deux finales de 25 tours, puis en Élite, avec deux finales de 30 tours.