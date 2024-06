L’enthousiasme est là malgré la météo au Festival sportif de Sainte-Marie

La météo n'aura pas raison du Festival sportif de Sainte-Marie qui se tient dans la bonne humeur malgré la pluie.

« On est très content parce que l’enthousiasme est là malgré la météo. Les gens sont souriants et contents d’être là. Même hier soir à la soirée spectacle on a eu une belle assistance. Il y a beaucoup de sportifs qui ont joué malgré la pluie et avec le sourire ! », a confié Paule Chabot, responsable des communications de l'événement, à EnBeauce.com.

Une participation record est à prévoir pour cette rencontre sportive. Au moment d'écrire ces lignes, Paule Chabot était en mesure de confirmer 97 équipes de soccer, 61 équipes de dekhockey, 154 équipes de volley ainsi que 32 équipes de balle donnée. Trois nouveaux sports cette année affichent entre 17 et 18 formations chacun, soit le pickel ball, le disque golf et le basket. « On est très content, pour une première année c’est super! »

Qui plus est, environ 750 coureurs ont pris part à la course colorée, dont de nombreuses familles.

« Il y avait le volley primaire hier avec toutes les écoles primaires du territoire soit Saint-Narcisse, Saint-Sylvestre, Saint-Patrice, Sainte-Marie évidemment, Scott et Saint-Elzéar. Chaque école avait une classe pour chaque niveau », a raconté la responsable des communications. « J’ai de la misère à le quantifier ,mais il y avait au moins 1 000 enfants qui ont pris part à cette journée. »

Ce n’est pas fini !

Le Festival sportif de Sainte-Marie se poursuit encore cet après-midi et ce dimanche avec une riche programmation en sports et spectacles présentée à la polyvalente Benoît-Vachon et au Centre Caztel.

Ce soir c'est Ti-Jul le Chansonnier qui montera sur la scène du Festival Sportif, suivi du groupe April Hate et d'Irock.

Ce dimanche, plusieurs sports se tiendront encore tout au long de cette dernière journée ainsi qu'une randonnée de vélo allant de 27 à 95,3 km.

Le détail de la programmation est disponible ici.