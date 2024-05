Près de 150 cyclistes participeront au 36e Tour de Beauce

Le 36e Tour de Beauce, qui aura lieu du 12 au 16 juin, accueillera 21 équipes, soit 147 coureurs, provenant de plus d'une vingtaine de pays.

Rappelons que pour la 35e édition présentée en 2023, l'événement avait repris ses activités avec un petit braquet, après trois années de pandémie qui avaient grandement réduit la cadence du cyclisme professionnel en sol nord-américain.

Mais cette année, le président du conseil d’administration, André Tremblay, se réjouit que l’organisation se maintienne comme un incontournable de la scène cycliste en Amérique, grâce à une équipe solide et bien rodée, dévouée à tenir la plus grande course professionnelle par étapes au Canada.

Un parcours encore remodelé

Cette édition du Tour de Beauce offrira aux athlètes un parcours repensé totalisant quelque 725 kilomètres.

Étape 1 Le Georgesville - 12 juin

Les premiers coups de pédale de cette 36e édition se donneront sur un tout nouveau tracé en boucle avec arrivée et départ à Saint-Gédéon. Cette mise en jambes procurera pas moins de 198 km aux équipes pour bien s’étudier et peut-être tenter de causer les premières surprises de la compétition. La longue et éprouvante virée amènera les athlètes sur les magnifiques routes de Beauce-Sartigan, du Granit et de la Haute-Beauce.

Étape 2 Saint-Odilon-de-Cranbourne - 13 juin

Plus courte, mais non moins ardue, cette deuxième étape traditionnellement présentée en lever de rideau du Tour, dans le secteur des Etchemins, amènera les coureurs jusque du côté nord du Massif du Sud et dans les escarpements sinueux et bossus de Dorchester. Les grimpeurs seront bien servis par ce parcours de 164 km des plus accidentés dont le départ et l’arrivée s’effectueront au cœur du bucolique village de Saint

Odilon-de-Cranbourne.

Étape 3 Desjardins - 14 juin

Étape mythique s’il en est une, ce parcours de 169 km fera à nouveau voir des étoiles aux athlètes, avec en guise de finale, l’ascension tant redoutée du Mont-Mégantic, la plus haute route pavée du Québec. Le tracé de cette étape a été grandement transformé cette année et amènera les coureurs jusqu’à la municipalité de Bury, au cœur du Haut-Saint-François en Estrie. Le lancement de cette folle chevauchée sera à nouveau donné au centre-ville de la municipalité de Lac-Mégantic.

Étape 4 Ville de Québec - 15 juin

Encore cette année, la vieille capitale sera le théâtre du désormais célèbre critérium sillonnant les alentours de la colline parlementaire sur un circuit de 2 km réalisé à 35 reprises (soit 70 km). Un spectacle électrisant qui promet d’en mettre plein la vue aux nombreux spectateurs présents.

Étape 5 Ville de Saint-Georges - 16 juin

Autre étape signature du Tour de Beauce, le circuit urbain de clôture constitue une valeur sûre ayant acquis une indéniable notoriété au sein du peloton de l’America Tour. Il y a fort à parier que rien ne sera joué au départ de cette dernière étape longue de 122,4 km qui promet d’être chaudement disputée avec 12 tours de 10,2 km. À nouveau cette année, le site de départ/arrivée se situera aux abords de l’usine Venture au cœur du centre-ville de Saint-Georges.

Le directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes, Louis Barbeau, rappelle que « Le Tour de Beauce est la plus ancienne course internationale pour Élites hommes en Amérique du Nord. Au fil des années, cette course par étapes a non seulement accueilli certains des meilleurs cyclistes au monde, mais elle a surtout permis à des centaines de cyclistes québécois de se développer, en se mesurant à des coureurs en provenance de plusieurs pays. N’eut été du Tour de Beauce, il aurait été beaucoup plus difficile pour que des cyclistes comme Hugo Houle, Guillaume Boivin, Michael Woods et Antoine Duchesne, pour n’en nommer que quelques-uns, d’atteindre le niveau World Tour. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir compter sur un tel événement à notre calendrier, et c’est avec fierté que l’équipe du Québec fera partie du peloton en 2024 ».

Des équipes internationales

Le directeur général du Tour, Francis Rancourt, s’attend à une compétition explosive, avec notamment la présence de plusieurs coureurs qui ont bien fait l’an dernier en Beauce.

L’équipe française Team N’side sera particulièrement à surveiller, alignant Carson Miles (3e du Tour, 1er au Mont Mégantic 2023), Arthur Liardet (4e du Tour 2023) et le Québécois Félix Bouchard (2e au Mont Mégantic 2023). La formation américaine Project Echelon Racing ne sera pas en reste, composée notamment de Tyler Stites (Maillot blanc et 2e du Tour 2023, 1er au crit et circuit urbain 2023; Vainqueur du Tour de Gila le mois dernier), du Québécois Laurent Gervais (5e du Tour 2023), ainsi que de Cade Bickmore (1er aux points de Gila 2024). Les équipes canadiennes Tag Cycling Race Team et Cannondale Echelon p/b 4iiii seront également à surveiller, alignant respectivement Braden Kersey (5e Mont-Mégantic 2023) et Francis Izquerdo Bernier (Champion canadien crit. 2023).

Mentionnons également les formations Mitoq – NZ Cycling Project de Nouvelle-Zélande et Olinka Cycling Team du Mexique, lesquelles comptent dans leurs rangs plusieurs athlètes qui revendiquent de bonnes performances à leurs championnats nationaux respectifs. Quant à l’équipe hollandaise Universe Cycling Team, elle compte notamment sur Lars Quaedvlieg, qui a bien fait en Beauce l’an dernier (4e au Mt Mégantic, 12e du Tour).

Voici la liste complète des équipes:

Toronto Hustle (CAN)

EuroCyclingTrips – Yeolo (Guam)

Ecoflo Chronos p/b Premier Tech (CAN)

Cannondale Échelon p/b 4iiii (CAN)

Project Echelon Racing (USA)

Team N’side (FRA)

360 Agency / Cycle Régis (CAN)

Premier Tech / Endo Lévis (CAN)

Universe Cycling Team (HOL)

Cartel Cycling Club (CAN)

Skyline (USA)

Tag Cycling Race Team (CAN)

Team Expeditors (USA)

MitoQ – NZ Cycling Project (NZ)

Aevolo Cycling (USA)

Québec (CAN)

CS Velo Racing (USA)

Total Civil Construction (USA)

Novo Nordisk Development Team (USA)

X Speed United (CAN)

Olinka Cycling Team (MEX)

Six partenaires majeurs de longue date seront à nouveau bien visibles au sein du peloton sur les maillots officiels du Tour soit : Le maillot jaune Ville de Saint-Georges (meneur au cumulatif), le maillot blanc Ville de Québec (meneur des sprints intermédiaires), le maillot à pois Desjardins (meilleur grimpeur) et le maillot rouge Le Georgesville (meilleur jeune).

Pour tous les détails entourant l’événement ou pour participer comme bénévole, tous sont invités à consulter la page Facebook du Tour et le www.tourdebeauce.com.