Les Championnats canadiens de cyclisme sont de retour en Beauce

Les Championnats canadiens de cyclisme pour les athlètes élites, juniors et paracyclistes sont de retour en Beauce pour quatre jours de courses du 21 au 24 juin.

Organisateur de ce rendez-vous sportif, la Corporation du Grand Prix Cycliste de Beauce accueillera les meilleurs coureurs au pays, avec la collaboration de Ville de Saint Georges et Le Georgesville, en plus du support de Rocky Mountain qui accueillera l’événement sur la propriété de l’entreprise pour l’occasion. Autour de 300 athlètes venus de tout le pays tenteront de décrocher les titres canadiens dans les épreuves du contre-la-montre individuel, de la course sur route et du critérium.

Les championnats élite, junior et para débuteront ce vendredi 21 juin par le contre-la-montre individuel pour toutes les catégories, qui se déroulera aux abords de Saint-Prosper, sur des distances allant de 11 à 34 kilomètres.

Samedi et dimanche, les titres de course sur route seront décernés, en commençant par les femmes juniors le samedi matin (86,7 km), suivies des hommes de moins de 23 ans et élites, qui parcourront 199,2 kilomètres, dont cinq tours d’un circuit très éprouvant comprenant la côte Lapierre près de Lac-Etchemin. Le dimanche les hommes juniors et les femmes élites s’élanceront sur le même trajet afin de parcourir une distance de 114,8km. Le même jour, les athlètes de paracyclisme concourront sur un circuit de 6,1 kilomètres à l’intérieur du parc industriel de Saint-Georges, dans plusieurs catégories différentes, en parcourant des distances allant de 30,5 à 79,3 kilomètres.

Les compétitions culmineront enfin le lundi 24 juin avec la présentation du critérium sur une boucle de 1,3 kilomètres effectuée un nombre variable de fois (selon les catégories) dans toutes les catégories, à l’exception des paracyclistes.

Le peloton sera composé d'athlètes de premier plan, tant chez les femmes que chez les hommes, dont Guillaume Boivin et Michael Woods, qui courent tous les deux sur le World Tour au sein de la formation Israël – Premier Tech. Plusieurs coureurs présents au Tour de Beauce la semaine dernière seront également en selle pour ces championnats.