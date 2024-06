Polyvalente des Abénaquis: 5 000$ pour le football

Les inscriptions se terminent le 25 juin pour le 4e Triathlon Abénaquis, qui se déroulera à Sainte-Aurélie le samedi 29 juin. Les différentes distances proposées seront le Triathlon Sprint individuel (750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course), le Triathlon Sprint équipe, le Triathlon relève pour les 12 ans et moins (100 mètres de ...