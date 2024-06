Vélo de montagne à Saint-Georges: une aide financière de 120 000 $

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, vient d’annoncer, par voie de communiqué de presse, une aide financière de 121 210$ pour le développement du vélo de montagne au centre de ski de Saint-Georges.

Cette aide financière provient de l'enveloppe de 11 millions de dollars rendus disponibles par le gouvernement du Québec pour la réalisation de plans d’action concertés et durables en tourisme de montagne. L’objectif de ce programme est de soutenir les communautés de montagne du Québec qui font face à des défis économiques, sociaux et environnementaux, particulièrement celles qui se sont développées autour d’un pôle unique, comme le ski alpin.

« Je tiens à saluer le dynamisme des bénévoles de Saint-Georges qui offrent à notre population un site unique pour pratiquer le vélo de montagne. À seulement une heure de Québec, nous avons tous les avantages à développer cette clientèle sur le plan touristique et du plein air. Nous venons donner une seconde vie à notre centre de ski », a déclaré le député Poulin.

« Avec les investissements qui seront faits en 2024 et 2025, Vélo de montagne MSG pourra accueillir tous les niveaux d'adeptes de vélo de montagne, de débutant à expert et nos sentiers seront un atout majeur pour la ville afin d'attirer de nouveaux résidents et des touristes dans notre région », a indiqué le président de l'organisme, Tony Grondin.