Saint-Georges: le barrage gonflable sera prêt demain

Le barrage gonflable sur la rivière Chaudière à Saint-Georges s’amorcera dès aujourd’hui et sera complètement gonflé en fin d’après-midi demain.

Ce barrage gonflable permet de créer un plan d’eau navigable sur plus de 2 km au centre-ville de Saint-Georges. Il permet notamment la pratique du canoë, du kayak, de la planche à pagaie, etc.

Notons que les utilisateurs peuvent accéder à la rivière par la descente de bateaux accessible via le stationnement face au parc Veilleux, dans le secteur ouest. Toutefois, en raison du conflit de travail des employés de maintenance du Service des loisirs et de la culture, il ne sera pas possible de procéder à l’aménagement du quai à cet endroit ni de l’installation de la fontaine sur le lac au centre de l’île Pozer.

Le plan d’eau sera accessible dès que la corde de sécurité avec les bouées sera installée.

C'est l’entreprise Excavation Lapointe et Fils inc. a réalisé les travaux de stabilisation des berges de l’île Pozer.