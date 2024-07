Des anciens joueurs amassent 2 500$ pour le football de la polyvalente Benoît-Vachon

L’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction a dévoilé le programme de course du samedi 13 juillet. ACT LMS Québec XPN WORLD Après un long congé, les participants seront invités à une course pouvant offrir jusqu’à 10 000$ au gagnant. En effet, Groupe Bégin chapeautera trois segments de 2x100 tours et 1x137 tours. Les 2 premières étapes de 100 ...