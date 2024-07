Une finale de 337 tours prévue à l'Autodrome Chaudière

La Série ACT LMS Québec reprendra ses activités le 13 juillet prochain à l’Autodrome Chaudière avec une finale spectaculaire de 337 tours.

L’ajout de 37 tours à cette finale réfère au numéro de la voiture LMS de Marc Bégin, un actionnaire clé du Groupe Bégin. Marc Bégin, qui a pris sa retraite de la division ACT LMS Québec à la fin de la saison 2023, est un pilier du sport automobile par ses multiples contributions. Le Groupe Bégin et lui soutiennent non seulement cette course et l’Autodrome Chaudière, mais aussi de nombreuses équipes dans diverses divisions au Québec.

La finale de 337 tours

La finale du 13 juillet comprendra 337 tours répartis en trois segments. Les deux premiers segments seront suivis d’une pause permettant aux équipes d’ajuster les voitures pour la suite du programme. Les deux premiers segments compteront 100 tours et le dernier 137 tours. Pour ajouter du suspense, les positions des voitures roulant sur le tour du meneur seront inversées lors des relances des 2e et 3e étapes. Le dernier pilote du peloton franchissant la ligne d’arrivée redémarrera en tête au segment suivant. Le gagnant de la journée sera déterminé par les meilleurs résultats cumulés des trois segments.

Le programme du 13 juillet à l’Autodrome Chaudière sera le cinquième d’une saison comportant désormais 11 courses, après l’annulation du Langis Caron 150 prévu le 23 juin dernier en raison de la météo. Cette pause prolongée depuis la dernière course à l’Autodrome Montmagny le 15 juin a permis aux équipes de se préparer, et on peut s’attendre à la présence d’une vingtaine de voitures sur le circuit. 23 équipes ont déjà confirmé leur présence et 4 sont en attente d’une confirmation.

Karl Allard

Karl Allard, champion à 4 reprises de la Série ADL Tobacco entre 1999 et 2003 et de la Série ACT Castrol Edge en 2010. Il a fait ses débuts en LMS en 1998 et il a remporté le titre de recrue de l’année par la même occasion. Allard revient en piste au volant de la voiture #7A de Jonathan Côté aux couleurs de l’entreprise 7/24 Express. Il sera très intéressant de le voir en piste notamment pour se mesurer à Patrick Laperle qui sera lui aussi en piste le 13 juillet. Ces deux vieux routiers voudront en mettre plein les bras aux jeunes loups, mais aussi à de pilotes chevronnés qu’ils côtoient depuis longtemps.

Parmi les autres participants confirmés au 8 juillet, les amateurs pourront compter sur la présence de Sylvain Labbé avec sa voiture #40QC, qui cherchera à se reprendre. On se rappellera qu’il avait connu des problèmes mécaniques lors de sa première apparition en ACT LMS Québec à Vallée-Jonction en début de saison. Maxime Gauvreau, après avoir bien performé en Nascar Canada Series à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, sera également de la partie, fort de son succès en ACT LMS Québec en 2023 et de sa nouvelle expérience en Nascar. Mathieu Kingsbury qui partage son été 2023 en ACT LMS Québec et en Nascar sera lui aussi du groupe.

L’équipe Larue, avec Raphaël Lessard et William Larue, sera aussi de retour. Dominants depuis le début de la saison, ces deux pilotes, bien que respectueux l’un envers l’autre, se livreront une compétition acharnée sur le circuit. William Larue voudra certainement rendre la monnaie de sa pièce à son coéquipier puisque ce dernier lui a subtilisé la position de commande à deux reprises depuis le début de la saison. Comme mentionné par monsieur Guy Corriveau, un passionné de sport automobile respecté au Québec, William Larue est sans aucun doute un candidat très sérieux pour remporter une finale en 2024.

Patrick Cliche, actuellement 2e au championnat, profitera de son expérience pour tirer profit de cette course exigeante. La gestion des pneus sera cruciale, chaque équipe n'ayant droit qu'à six pneus neufs pour réaliser les 337 tours. Les familles Cliche et Moreau travaillent ensemble depuis de nombreuses années et cette complicité risque de se faire sentir en piste tant par la qualité de préparation de la voiture que dans la stratégie de gestion des pneus et de la mécanique.

Dany Trépanier, déterminé à monter sur le podium, mettra la pression sur ses adversaires, cherchant à profiter des erreurs des autres pour améliorer son classement. Toujours à la recherche de son premier podium, il devra faire preuve de patience et de ténacité tout au long de cette course. Il est à la recherche de points pour maintenir son avantage sur Larue au classement général lui qui occupe actuellement le 3e rang. Seulement quelques points séparent les deux pilotes.

Tous les pilotes ayant participé à toutes les courses de la saison 2024 seront présents, incluant Dany Gariepy, Jeff Côté, Vincent Rivard, Jonathan Desbiens, Carl Poulin, Louis-Philippe Lauzier et Simon Roussin. Jeff Côté a accompli de belles choses depuis le début de la saison, mais la malchance l’a privé de résultats à la hauteur de son talent depuis le début de la saison. Le pilote de Beauceville est un fier compétiteur qui sait imposer le rythme comme il l’a déjà démontré en remportant le championnat Nascar Late Model en 2022 à Vallée-Jonction. De son côté, Dany Gariepy et son équipe ont dû reconstruire la voiture #37QC presque d’un bout à l’autre après une collision survenue à Montmagny.

Le programme principal débutera à 15 h le samedi 13 juillet à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Il sera précédé des essais libres.