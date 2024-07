À la découverte de la culture beauceronne

Le Beauce est un territoire riche qui propose de nombreuses activités culturelles dans le but d'en apprendre davantage sur son histoire. En ces temps de vacances, Destination Beauce fait un rappel des lieux à aller visiter.

En effet, durant la période estivale, de nombreux musées ouvrent leurs portes aux visiteurs afin de partager anecdotes, légendes et faits intéressants sur le territoire beauceron.

Musée Ferroviaire de Beauce

Les passionnés d'histoire pourront s’immerger à l’époque glorieuse du chemin de fer grâce aux nouveaux audioguides du Musée. Il sera possible de rencontrer des personnages clés qui gravitaient autour de la gare, et ainsi, plonger dans les habitudes et le rythme de vie de ces années. Au coeur de Vallée-Jonction, l’institution met également en valeur tout l’impact du train sur la Beauce et le pays. Le musée reste ouvert malgré les travaux environnant du pont ferroviaire et est facilement accessible via l’entrée sud de la rue JeanMarie Rousseau ou par la piste cyclable.

Les anecdotes de la Maison J.-A. Vachon et du Baladeur mariverain

Ce classique sucré de la Beauce est un incontournable grâce à l'histoire fascinante d’une des pionnières de l'entrepreneuriat féminin de la région : Rose-Anna Vachon. Comment a-t-elle transformé une boulangerie locale en phénomène gourmand partout dans la province? Constatez l’impact des p’tits gâteaux Vachon et tous leurs secrets lors de votre prochaine visite. Dans le même temps, il est possible de découvrir ou redécouvrir le centre-ville de Sainte-Marie d'une manière inédite avec le Baladeur mariverain, un tour guidé en petit train, à la fois sympathique et historique qui promet de surprendre même les Beaucerons les plus informés!

L’art et l’anthropologie au coeur du Marius B. Musée

Peintures, sculptures, estampes, dessins, photographies : il y en a pour tous les goûts au Musée! Au travers les expositions artistiques innovantes temporaires, les visiteurs vont à la rencontre de l’anthropologue Marius Barbeau, ce pionnier des sciences sociales. Ce grand personnage beauceron amène les plus curieux à découvrir sa vie, qu'il a consacrée à faire la collecte de matériel ethnologique. L’établissement muséal renferme également la pierre fondatrice de la Beauce, l’un des 12 Miracles beaucerons à vivre sur la Route de la Beauce.