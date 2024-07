Le nageur beauceron Émile Bergeron aux Championnats canadiens

Le nageur originaire de Saint-Georges, Émile Bergeron, est actuellement à Toronto pour les Championnats canadiens Speedo.

Le jeune athlète passé par le Club de natation régional de Beauce (CNRB) rejoint ainsi les 149 clubs et les quelques 928 athlètes qui participent à cette compétition nationale.

Émile Bergeron participera aux épreuves du 50, 100 et 200 m dos, le 50, 100 m nage libre et le relais 4x50 m mixte et 4x100 m nage libre. Plusieurs athlètes de son nouveau club Les Riverains de Lévis seront également présents.

Ce vendredi 26 juillet, le jeune nageur s'est démarqué lors des 100 m nage libre 15-16 ans en signant un nouveau record en 54.98. Le précédent record avait été établi en 1990.