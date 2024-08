Quatre Beauceronnes aux Championnats canadiens de baseball

Quatre Beauceronnes participeront aux Championnats canadiens de baseball au cours des prochaines semaines.

Océane Lambert, de Saint-Joseph-de-Beauce, est en ce moment à Summerside sur l’Île-du-Prince-Édouard pour participer dans la catégorie des 21 ans et moins. Tandis que Ariane Poirier de Saint-Georges, Kylie Vachon de Notre-Dame-des-Pins et Kyanna Faucher de Tring-Jonction seront à Saskatoon du 22 au 25 août prochain dans la catégorie des 16 ans et moins.

Océane Lambert et Kyanna Faucher concourront également en Senior à Québec du 15 au 18 août.

« Les championnats canadiens réunissent les meilleures joueuses au pays. Ça leur permettra de compétitionner contre les meilleures. Ce sont des expériences uniques et très enrichissantes pour chacune d’entre elles. Les filles ont tellement travaillé fort et elles méritent pleinement leur place là-bas. Nous sommes très fiers d’elles », a mentionné le mandataire sportif et l’entraîneur-chef du programme de Sport-Études Baseball à l’École secondaire Veilleux, René-Dave Pelchat.

Ce dernier connaît bien les athlètes puisqu’elles ont toutes les quatre fait partie de ce programme Sport-Études Baseball au secondaire. Kylie Vachon et Kyanna Faucher sont d’ailleurs toujours dans ce programme.

De leur côté Océane Lambert et Ariane Poirier évoluent présentement avec l’Académie de Baseball Canada (ABC) féminin basée à Trois-Rivières. Océane a passé quatre années au programme de l’École secondaire Veilleux, tandis qu'Ariane a fait un an.