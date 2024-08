Récolte historique de médailles pour le Canada

Équipe Canada a remporté 27 médailles aux Jeux olympiques de 2024 à Paris — neuf médailles d’or, sept d’argent et 11 de bronze. Il s’agit de la deuxième meilleure récolte de médailles d’or et du deuxième total de médailles au cours de mêmes Jeux olympiques d’été.

Parmi ceux qui repartent de Paris comme champions olympiques, il y a Summer McIntosh et Ethan Katzberg, qui ont été les porte-drapeaux d’Équipe Canada à la cérémonie de clôture qui s"est tenue hier.

McIntosh a remporté la première médaille du Canada à ces Jeux, décrochant l’argent au 400 m libre. Elle a ensuite été sacrée championne olympique dans les épreuves féminines du 400 m QNI, du 200 m papillon et du 200 m QNI. À Paris, elle a aussi établi des records olympiques au 200 m papillon (2:03,03) et au 200 m QNI, femmes (2:06,56).

Katzberg est le premier médaillé d’or du Canada dans une épreuve de lancer en 120 ans (depuis St-Louis 1904). L’athlète de 22 ans est le premier Canadien en 112 ans à remporter une médaille dans une épreuve de lancer aux Jeux olympiques. Il a remporté l’épreuve par 4,15 mètres, le plus important écart pour remporter une épreuve masculine de marteau aux Jeux olympiques depuis les Jeux d’Anvers en 1920.

Porte-drapeaux du Canada à la cérémonie d’ouverture de Paris 2024, Andre De Grasse et Maude Charron ont aussi réalisé des performances impressionnantes à ces Jeux.

De Grasse a couru la dernière portion du relais masculin 4×100 m qui a décroché l’or. L’athlète de 29 ans compte maintenant sept médailles olympiques en carrière, à égalité avec la nageuse Penny Oleksiak comme Olympiens les plus médaillés de l’histoire canadienne.

Charron a remporté l’argent dans l’épreuve féminine des 59 kg pour devenir la deuxième haltérophile du Canada à remporter deux médailles olympiques. Elle a égalé son record canadien, soulevant un total de 236 kg. Charron est arrivée à Paris après avoir remporté l’or chez les 64 kg aux Jeux de Tokyo 2020. Cette catégorie a plus tard été retirée du programme olympique, forçant son passage à une catégorie de poids inférieur.

Plusieurs des médailles remportées par des Canadiens à Paris 2024 avaient une importance olympique historique. Voici la liste des détenteurs:

Médaille d'or

• Camryn Rogers remporte l’or de l’épreuve féminine du lancer du marteau, soit la première médaille olympique de l’histoire canadienne dans une épreuve féminine de lancer. Sa médaille d’or est la troisième du Canada dans une épreuve féminine d’athlétisme à des Jeux olympiques et la première depuis Amsterdam 1928 quand Ethel Catherwood a remporté le saut en hauteur et que le relais féminin 4×100 m a gagné sa finale.

• Les médailles d’or de Rogers et Katzberg marquaient la troisième fois qu’un pays remporte les épreuves masculine et féminine du lancer du marteau au cours de mêmes Jeux olympiques. La Pologne a réussi le coup deux fois, soit à Tokyo 2020 et à Sydney 2000.

• Philip (Phil Wizard) Kim est le premier b-boy à devenir champion olympique à l’occasion de la présentation inaugurale du tournoi de breaking au programme olympique à Paris 2024.

• Christa Deguchi a remporté la première médaille d’or du Canada à Paris 2024, montant sur la première marche du podium de l’épreuve féminine des 57 kg au judo. Elle est la première judoka canadienne à remporter un titre olympique.

• Katie Vincent a été couronnée championne après avoir établi un record du monde au C-1 200 m, femmes. Vincent est la première médaillée d’or olympique canadienne dans une épreuve féminine de canoë ou de kayak. Elle a aussi remporté la médaille de bronze de l’épreuve féminine de C-2 500 m, aux côtés de Sloan MacKenzie.

Médaille d'argent

• Marco Arop a remporté la médaille d’argent au 800 m, hommes, soit la première médaille olympique canadienne en 60 ans à cette épreuve (depuis Tokyo 1964).

• La médaille d’argent de Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson au tournoi féminin de volleyball de plage est le meilleur résultat et la première médaille olympique du Canada dans ce sport.

• L’équipe canadienne féminine de rugby à sept a remporté l’argent, soit le meilleur résultat olympique canadien dans ce sport.

• Équipe Canada a réalisé son premier doublé sur un podium aux Jeux olympiques d’été depuis les Jeux de Montréal en 1976. Josh Liendo (Toronto) et Ilya Kharun (Montréal) ont respectivement mis la main sur l’argent et le bronze au 100 m papillon. Les deux sont les premiers médaillés olympiques du Canada au 100 m papillon, hommes en 52 ans.

Médaille de bronze

• Alysha Newman a décroché le bronze pour le Canada, une première médaille olympique à l’épreuve féminine du saut à la perche.

• Wyatt Sanford (Kennetcook, N.-É.) a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des 63,5 kg chez les hommes. Il devient le premier médaillé olympique du Canada en boxe depuis David Defiagbon, médaillé d’argent à Atlanta 1996.

• Nathan Zsombor-Murray et Rylan Wiens sont les premiers médaillés olympiques du Canada chez les hommes à la plateforme de 10 m. Il s’agissait aussi de la première médaille olympique du Canada dans une épreuve masculine de plongeon depuis Beijing 2008.

• Eleanor Harvey devient la première médaillée olympique de l’histoire du Canada en escrime après avoir décroché le bronze à l’épreuve individuelle de fleuret chez les femmes.

• Skylar Park est la première médaillée olympique canadienne dans l’épreuve féminine de taekwondo chez les 57 kg.

• Félix Auger-Aliassime et Gabriela Dabrowski ont remporté la médaille de bronze, la première de l’histoire olympique canadienne en double mixte et seulement la deuxième médaille olympique du Canada au tennis.

La 34e Olympiade d'été aura lieu à Los Angeles en 2028.