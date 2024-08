Tennis: deux performances remarquables de Jean-Pascal Giroux

Les rameurs du Drakkar de Beauce étaient en compétition, ce samedi 10 août, pour la 5e course du circuit compétitif de rabaska de l'Association des coureurs en rabaska du Québec, à Trois-Rivières. Six équipes se sont affrontées sur une rivière Saint-Maurice offrant beaucoup de courant et de vent, dans un parcours de 25 km incluant un court ...