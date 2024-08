Nascar : les Beaucerons Jeff Côté et Raphaël Lessard sur le podium

Lors de la course Tom Curley 150, qui se déroulait ce samedi 17 août à l'autodrome de Montmagny, les pilotes beaucerons ont fait bonne figure.

En effet, Jeff Côté est allé chercher une deuxième victoire consécutive dans la série ACT LMS Québec et Raphaël Lessard a accroché la troisième place.

La journée a bien commencé pour Côté, qui a décroché la deuxième place lors de sa séance de qualification. Cependant, avec sa récente victoire, il ne pouvait espérer mieux qu’une 10e place sur la grille de départ, en raison d’un règlement de la série qui stipule qu'un pilote ayant remporté une finale pendant la saison ne peut prendre le départ qu’à partir de cette place. Raphaël Lessard aurait également dû se conformer à cette règle s’il avait pu prendre part aux qualifications.

Les courses qualificatives, présentées en début de programme, laissaient présager une soirée mouvementée. Dany Trépanier a dominé la première séance avec une victoire convaincante, grâce à une voiture récemment reconstruite, prêt à en mettre plein la vue. La deuxième session de qualification, dominée par William Larue, a été perturbée par plusieurs disqualifications. Larue, ainsi que Karl Allard, Dany Gariépy, et Carl Poulin, ont tous été sanctionnés en raison d’un problème détecté lors de l’inspection technique suivant cette course.

Ces pilotes, dont certains qui sont habituellement très rapides, ont tous été relégués aux dernières places disponibles pour la course de 150 tours. Raphaël Lessard, ayant subi un bris de moteur, a également dû partir en fond de peloton après avoir déclaré forfait pour la première course de la journée. Patrick Cliche et Simon Roussin ont été crédités de la victoire des deux autres vagues de qualification.

Au départ de la finale, Maxime Gauvreau et Patrick Cliche se trouvaient sur la première ligne. Gauvreau a rapidement pris les commandes de la course, position qu’il a maintenue jusqu’au 35e tour avant de céder la première place à Trépanier, qui le pourchassait depuis un bon moment déjà. Les espoirs de Trépanier se sont toutefois envolés plus tard dans la soirée à cause d’un problème de moteur qui l’a forcé à ralentir malgré un début de journée très prometteur.

Parti en fin de peloton, Raphaël Lessard a effectué une remontée spectaculaire, prenant la tête de la finale au 44e tour avant d’être contraint d’entrer aux puits au 112e passage. Jeff Côté et Dany Trépanier voyaient alors leurs chances de victoire devenir réalité. Dany Gariépy qui avait gravi les échelons un par un pour passer de la 17e à la 3e position s’est joint à la fête et une lutte infernale à cinq voitures s'est engagée. Finalement, Jeff Côté a remporté sa deuxième victoire de la saison devant William Larue et Raphaël Lessard.

William Larue a fait étalage de tout son talent en résistant cette fois-ci aux multiples attaques de son coéquipier dans les derniers tours. De son côté, Jeff Côté a su tirer profit de la situation avec une stratégie efficace qui lui a permis de préserver sa voiture, ses pneus et ses freins jusqu’à la toute fin de l’épreuve. En entrevue d’après course, il soulignait l’apport des membres de son équipe dans la préparation de la voiture et l’impact des améliorations apportées sur ses performances en piste.

Dany Gariépy a complété les 150 tours réglementaires en 4e place, juste devant Dany Trépanier, qui a réussi à sauver la mise malgré un moteur un peu capricieux en fin de course. Maxime Gauvreau, Zachary Fauteux (#90QC), Simon Roussin, Louis-Philippe Lauzier (#72QC), et Félix Gratton, la meilleure performance chez les recrues, complètent le top 10 du Tom Curley 150.

Après ce programme, Raphaël Lessard est toujours en tête du championnat devant William Larue. Jeff Côté n'est plus qu'à 4 points de Larue, en 3e position. Les deux dernières courses de la saison seront l'occasion de dénouer les chaudes luttes qui se corsent au classement général. Le défi qui attend les équipes en septembre est colossal, avec une course de 300 tours le 7 septembre et une autre de 150 tours deux semaines plus tard.

Alors que les projecteurs s’éteignent sur le dernier programme, tous les regards se tournent maintenant vers la prochaine étape du championnat. Le samedi 7 septembre, l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction accueillera les pilotes dans le cadre du spectaculaire Bacon Bowl, qui promet une bourse de 10 000$ à l’équipe victorieuse. Cette épreuve attire habituellement un grand nombre de compétiteurs, ce qui pourrait avoir un impact important sur les points amassés par les équipes régulières dans la course au championnat.