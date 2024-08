Lumberjacks Rugby : une saison parfaite couronnée par le titre de championnes provinciales

L’équipe féminine U18 des Lumberjacks de la Beauce a remporté le titre de championne lors du tournoi provincial de Rugby Québec, qui s’est tenu le dimanche 11 août au PEPS de l’Université Laval.

Les jeunes joueuses ont confirmé leur excellente forme, n’ayant jamais perdu un match lors de la saison régulière. EnBeauce.com a rencontré la présidente, Jessica Beaudoin, pour faire un bilan.

« Je dois dire que c’est une saison plus que parfaite pour nos équipes des Lumberjacks. Le nombre d’inscriptions a plus que doublé, avec de nombreuses nouvelles joueuses, puis nous gagnons de plus en plus en qualité de jeu et en popularité », a lancé la présidente.

En ce qui concerne le titre remporté par l’équipe U18, Jessica Beaudoin se dit très fière. « Nous sommes très contents, car même si les filles ont été fortes toute la saison, la finale contre les Abénakis de Sherbrooke a été leur meilleur match. Elles ont été très bonnes, aussi bien en offensive qu'en défensive ».

Bien qu’il n’y ait pas eu de second titre dans les autres catégories, les seniors, les U16 et même l’équipe masculine ont réalisé une belle saison.

« Dans l’équipe senior, nous avions beaucoup de nouvelles joueuses, donc c’était une saison de transition. Malgré tout, l’équipe a atteint la finale et a terminé à la 4e place. L’année prochaine, plusieurs filles des U18 monteront en senior, ce qui renforcera encore plus l’équipe », a détaillé Jessica Beaudoin.

L’équipe masculine, qui accueille plusieurs nouveaux joueurs découvrant le rugby, a également réussi à décrocher une 4e place au classement, montrant de très belles qualités.

« Pour les gars, on trouve dommage que les responsables du football ne laissent pas plus de place au rugby. On sent que les joueurs sont motivés pour jouer dans les deux sports, mais ils n’ont pas la liberté de le faire », a néanmoins regretté la présidente.

Les joueurs et joueuses qui souhaiteraient pouvoir rejoindre une équipe la saison prochaine peuvent se rapprocher du club dès maintenant pour prendre des renseignements.

« On recherche toujours des joueuses et joueurs dans les différentes catégories et quelque soit le niveau. Nous avons la chance d’avoir des personnes de qualité pour les accompagner et leur faire découvrir le sport, alors n’hésitez pas » a-t-elle conclu.