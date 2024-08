Le Défi Beauceron reviendra pour une 13e présentation

Jenny Dumont Blais et Thomas Pozer s'apprêtent à réaliser leur rêve en ouvrant un centre d'escalade à Saint-Georges. Parents de bientôt trois enfants, ils se cherchaient des activités à faire avec leurs enfants qui ne soient pas trop dispendieuses et pas trop loin de chez eux. C’est là qu’est né le projet. « Nous on était des grimpeurs et à ...