Les classes locales en ont mis plein la vue

Ce samedi 24 août, se tenait à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction la conclusion de la 3e tranche du Championnat des 3 étoiles en Nascar Truck.

De plus, les pilotes de nos trois autres divisions Nascar étaient présents afin de consolider leur place au classement.

Nascar Truck

Ce sont onze camionnettes qui se sont déplacées pour prendre part à une finale de 100 tours qui comptait pour le classement général ainsi que pour la conclusion de la 3e tranche du championnat des trois étoiles.

Évidemment, la journée débutait avec les séances de qualifications et c’est Cédric Lemay no.16, commandité par Excavation Alain Lemay et Maxi Drain qui l’emporta dans le premier groupe. Dans le second, ce fût l’affaire de Jérémy Bergeron no.81, lui qui est sponsorisé par Scierie Lauzé et XPN.

Les pilotes furent regroupés pour lancer la course de 100 tours avec à sa tête, Lemay et Bergeron. La majorité de l’épreuve fut menée par la camionnette no.16 de Lemay. Il fût poursuivi sans relâche par Bergeron no.81, Jimmy Gagné no.4, William Roberge no.83 et Anthony Lessard no.192. La camionnette de Martin Bisson no.19 fût contrainte à l’abandon au 10e tours, victime d’un bris mécanique, lui qui était sur une bonne lancée. La finale de l’épreuve a connu tout un dénouement au 96e tour, alors que les spectateurs assistaient à toute qu’une rivalité pour la 2e place entre Bergeron no.81 et Lessard no.192. Une lutte sans merci qui les relègua à l’arrière du peloton pour la relance, à seulement 4 tours de la fin et qui donna l’opportunité à ceux qui suivaient de bien se positionner pour le podium.

C’est au dernier moment, que William Roberge no.83, commandité par Expersol et EWR, ravit le premier rang à Lemay no.16 et par le fait même, s’empara de la victoire. C’est Jimmy Gagné, au volant de la camionnette no.4 qui monte sur la 3e marche du podium. Le top 5 est clôturé par Jérémy Bergeron no.81 et de Carl Vachon no.118.

Championnat des 3 étoiles en Nascar Truck

En ce qui concerne le Championnat des 3 étoiles, c’est Anthony Lessard qui ressort victorieux au cumulatif des 3 tranches et qui repart avec une cagnotte de 1200$. Jimmy Gagné no.4 se retrouve au 2e rang et met la main sur 700$ en plus de la somme de 300$ qui était offerte à la meilleure recrue! William Roberge no.83 repart quant à lui avec 600$ pour avoir terminé au 3e rang. Cédric Lemay no.16 termine au 4e rang avec 400$ et finalement, c’est Martin Bisson qui ferme le top 5 avec 300$ en poche. (Les fonds de points seront remis au Banquet de l’Autodrome qui aura lieu le 2 novembre prochain).

Nascar Vintage

Pas moins de treize rutilants bolides se sont présentés pour prendre part à l’avant-dernière course de la saison. En prime, les pilotes ont accueilli un nouveau venu de St-Bruno au Lac-St-Jean, soit Carl Juair no.52 au volant de sa Pontiac GTO 1970. Ceux qui nous ont offerts tout au long de la saison de belles courses, ont été divisés en 2 groupes pour lesséances de qualifications.

Le premier groupe fût l’affaire de Maxime Gagné no.43, commandité par Pièces d’Autos Économiques et Construction LPJ et le second groupe fût remporté par Patrick Verner no.77, chapeauté par Garage Michel Dupont Pointe-du-Lac et Déneigement Stéphane Bernard.

Les pilotes furent regroupés pour prendre part à la finale de 40 tours et fût lancée par William Bussières no.70 et Patrick Verner no.77. La première partie de l’épreuve fût menée d’une main de maître par Verner no.77 mais ce dernier dû concéder son premier rang à la relance du “yellow competition”, victime d’un bris mécanique. Hugo Paquet no.04 et Christian Belleau no.11, 2 recrues de la division ont alors tenté de mener le peloton mais Alexandre Tessier au volant de sa Cougar no.34 n’avait pas dit son dernier mot.

C’est lors de la neutralisation au 22e tours, que Tessier s’installa confortablement à la tête du peloton jusqu’au 38e tour alors que la Cadillac Opéra 1936, pilotée par Gagné, est venue lui chauffer le pare choc. Tessier fermant toutes les portes à Gagné, il s’empare de la victoire et se hisse sur la plus haute marche du podium. C’est Christian Belleau no.11, sponsorisé par Terrassement Belleau et EnviroJim St-Isidore, qui monte sur la 3e marche du podium. Le top 5 est clôturé par Hugo Paquet no.04 et Claude Goupil no.71.

Nascar Sport Compact Senior

Du côté de la division Sénior, ce sont dix voitures qui ont foulé la piste de Vallée-Jonction. En pratique, c’est Maude Sylvain no.12, commandité par Transport F Express et Hôtel Le Concorde qui détenait les meilleurs temps sur le tracé.

La séance de qualification qui s’est déroulée à vive allure, sans aucun drapeau jaune, a été menée d’un bout à l’autre par Samuel Langlois no.84, chapeauté par Peinture Marcel Chénard et Équipements EMU.

C’est ce dernier, accompagné de Eric Desponts no.51 qui ont lancé la finale de 40 tours. À ce groupe, se sont joints 2 jeunes recrues de la division développement, soit Dale Côté no.59 et Elliot Labbé-Pelletier no.110jr. Une finale relevée s’est déroulée devant les spectateurs présents! Clovis Poulin no.95 victime d’un bris mécanique en pratique, a pu compter sur la générosité de Paul Genesse no.96 et de Léonie Perreault no.48 qui lui ont prêté leur voiture. Connaissant un bon départ, Matthew Lambert no.54, s’est rapidement glissé à la tête du peloton avant d’être rattrapé par Maude Sylvain no.12. Il s’en est suivi une chaude lutte entre Lambert no.54 et Côté no.59 pour la 2e position, dans la première moitié de l’épreuve.

Un drapeau jaune est déployé au 31e tour, ce qui a pour effet de resserré le peloton mais rien à y faire, Sylvain no.12 est inébranlable et demeure en tête. À l’arrière, on assiste à une forte rivalité entre les pilotes pour obtenir la 2 et 3e place. C’est finalement Matthew Lambert no.54 qui termine au second rang, suivi de Bobby Bureau no.28 au 3e rang, lui qui est commandité par St-Georges Transmission et Carrelages Expert Pascal Bougie. Le top 5 est clôturé par Dale Côté no.59 et Samuel Langlois no.84.

Nascar Sport Compact Développement

Ce sont vingt voitures qui se sont présentées pour prendre part à leur avant-dernière course de la saison. Divisés en 2 peloton pour les séances de qualifications, c’est respectivement Dale Côté no.59, commandité par KF Comptabilité et Clément Poulin Pièces et Autos usagées, et Sandrine Labbé no.40, chapeautée par XPN et Dépanneur Jean-Paul Lessard, qui l’emporte.

Pour ceux qui étaient sur place, ils ont pu assister à toute qu’une course! La rivalité était palpable entre les pilotes et plusieurs tours ont été effectués en “side by side”. C’est Francis Robillard no.98 et Sandrine Labbé no.40 qui ont lancé le départ de l’épreuve. Rapidement, Labbé no.40 prends les commandes de la course mais est poursuivi par Hémaël Vallières no.33, Dale Côté no.59, Jacob Laliberté no.38, Félix St-Pierre no.77 et Elliot Labbé-Pelletier no.110jr.

C’est à la moitié de l’épreuve que Côté s’empare de la tête et ne regardera plus à l’arrière pour le restant de la finale. Ses poursuivants auront travaillé sans relâche à l’arrière se faufilant à travers les retardataires et tentant de trouver les ouvertures pour grimper en position. Finalement après inspection, c’est Sandrine Labbé qui monte sur la 2e marche du podium suivi en 3e position de la jeune recrue de 14 ans, Elliot Labbé-Pelletier no.110 jr, lui qui est commandité par FPS Paiements et Marcel Doré Photographe. Le top 5 est clôturé par Félix St-Pierre no.77 et Francis Martel no.19.

Sonia Godbout, relationniste