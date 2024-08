« Un groupe jeune et plein d’énergie » pour la nouvelle saison des Condors hockey

Voir la galerie de photos

Alors que les Condors hockey amorcent leur troisième match de préparation contre le Titan de Princeville, ce jeudi 29 août, EnBeauce.com est allé à la rencontre de l'entraîneur-chef, Jonathan Ferland, pour faire un point avant la reprise de la saison.

À noter que le premier match de la saison régulière est prévu pour le vendredi 6 septembre prochain à 19 h 30 à Laval.

« Le junior AAA n'est pas une ligue où les joueurs peuvent jouer à tout jamais, ce sont des joueurs entre 17 et 20 ans. On avait plusieurs vétérans avec nous et chaque année c'est un nouveau personnel. On avait un bon groupe de leaders qui est maintenant parti, mais ce groupe a laissé une très bonne culture de travail, d'énergie, de positivité et d'esprit d'équipe », a lancé Jonathan Ferland en analysant l'effectif de cette nouvelle saison.

« Cette saison, on commence l'année avec un groupe beaucoup plus jeune, plein d'énergie et d'entrain. On a une excellente défensive et un gardien, avec Luc-Antoine Labbé, qui était avec nous toute l'année dernière. On a aussi beaucoup d'attaquants qui reviennent et on a vraiment hâte que ça commence pour pouvoir se comparer avec les autres équipes ».

Si plusieurs joueurs importants sont partis cette année, Jonathan Ferland pourra malgré tout compter que les joueurs ayant déjà de l'expérience dans le junior AAA pour porter l'équipe durant toute la saison.

« C'est sûr qu'on a des leaders qui jouent pour moi depuis quelques années et qui me connaissent. J'attends d'eux qu'ils soient des leaders très positifs surtout dans l'engagement, mais aussi qu'ils soient concentrés et qui influencent les autres positivement, sur la glace et en dehors », a ajouté l'entraîneur-chef.

Si les Condors devront faire comme chaque année avec un nouvel effectif, c'est aussi dans un nouvel environnement que les joueurs devront évoluer, à cause de la grève des loisirs à Saint-Georges. Une décision qui n'est pas toujours simple pour l'organisation.

« C'est sûr que ce changement amène beaucoup de défis, notamment en terme de logistique de déplacement, de lavage et pour les joueurs. Les joueurs qui sont en résidence au cégep ne peuvent pas amener leur poche de hockey avec eux et donc ils doivent transporter cela d'une aréna à une autre, donc c'est sûr que ça complique les choses. Jusqu'à date les joueurs répondent bien et on leur demande de ne pas se laisser affecter par quelque chose qu'ils ne contrôlent pas », a insisté Jonathan Ferland.

« On espère que ça ne sera pas un événement qui va durer toute la saison et on espère qu'il y aura un règlement dans le conflit pour qu'on puisse retourner à Saint-Georges, pour le bien de notre programme et celui de nos jeunes étudiants-athlètes, qui apprécient beaucoup le fait d'être au Centre Sportif Lacroix-Dutil ».

Pour rappel, les Condors évolueront à l'aréna de Beauceville pour leur match à domicile. Le premier est prévu pour le dimanche 8 septembre à 16 h contre Granby.

Visionnez l'entrevue vidéo intégrale de Jonathan Ferland ci-dessus.