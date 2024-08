L'Autodrome Chaudière accueille plusieurs courses ce dimanche

L'Autodrome Chaudière accueille une journée de stock car ce dimanche 1 septembre avec plusieurs pilotes en piste pour l'occasion.

Plusieurs catégories seront également à leur avant-dernière présence en piste. Le programme mini sportman est quant à lui prévu ce lundi 2 septembre dès 13 h.

La division Nascar Truck sera de retour en piste pour un autre weekend consécutif alors que les pilotes se disputeront l’avant-dernière course de la saison. Le classement s’est énormément resserré parmi les 5 premiers. Nul doute que les pilotes iront le tout pour le tout pour consolider leur position et/ou pour en acquérir.

C’est William Roberge no.83 qui est actuellement en tête avec 151 points et il est poursuivi par Jérémy Bergeron no.81 avec 141 points. On retrouve au 3e rang, Anthony Lessard no.192 (137 pts) et au 4e rang à égalité avec 132 points, Cédric Lemay no.16 et Jimmy Gagné no.4. Ils prendront part à une finale de 75 tours.

Ce sera également leur avant-dernier programme de la saison 2024 pour le Nascar Sport Compact et rien n’est joué pour la lutte au championnat entre Bobby Bureau no.28 et Maude Sylvain no.12. Seulement 6 petits points les séparent l’un de l’autre. Les pilotes de la division Nascar Sport Compact Sénior prendront part à une finale de 30 tours. Que feront Labbé no.40, Langlois no.84, Blouin no.425, Poulin no.95 et Mercier no.46 puisque la lutte au 3e rang est très serrée actuellement entre ces pilotes.

Également, ce sont 21 légendes modifiées qui sont attendues à Vallée-Jonction de samedi avec l’avant-dernière épreuve du Championnat Mac Rod Shop 400. Au classement, c’est Vincent Fournier no.20 qui est en tête avec 197 points. Il est suivi de près par Éric Boisclair no.32 avec 188 points et Gabriel Jeannotte no.49 avec 187 points. Au 4e rang, on y retrouve Anthony Bilodeau no.71 avec 182 points et Alexandre Gauthier no.84 avec 158 points. Tout est possible pour les petits bolides afin de gagner des points en prenant part à cette épreuve de 50 tours.

La série Sportman Québec Unitool sera en visite à l’Autodrome Chaudière pour prendre part à une demi-finale de 50 tours (2 groupes) et à une grande finale de 150 tours. En date des présentes, 29 pilotes ont confirmé leur présence et certains devraient être confirmés sous peu. Chaque pilote devra passer par un des 2 groupes de qualifications et seuls, les 11 premiers accéderont à la grande finale, pour un total de 22 voitures qualifiées.

Au classement de cette série, c’est William Roberge no.83 qui est en tête avec 748 points. Il est suivi de Frédérik Ladouceur no.51 avec 726 points. La lutte au 3e rang est très serrée entre Hugo Paquet no.13 (703 pts), Tristan Maheux no.64 (700 pts), Pier-Luc Côté no.55 (697 pts) et Marc-André Lesage (691 pts).

Du côté des Mini-Sportsman, 21 voitures seront en piste pour une finale de 25 tours pour la division Développement et 30 tours pour la division Élite. Au classement de la division Développement, c’est Zachary Marois no.88 qui est en tête mais il est poursuivi par son frère, Charles Marois no.42. Rien n’est joué pour le 3e rang car la lutte est vigoureuse entre les frères Tom et Ryan Drouin no.17 et no.39, Rafaël Grenier no.24 et Charly Asselin no.95. Quant au classement de la division Élite, c’est Alexis Cliche qui est en tête avec 41 points.

Au second rang, on y retrouve Hugo Poirier no.78jr avec 34 points mais il est poursuivi par Derek Côté no.55 (29 pts), Antoine Maheux no.46 (27 pts) et Ralph Lizotte no.11 (27 pts). En prime, ces derniers seront également en action, dimanche à Vallée-Jonction pour clôturer leur championnat.