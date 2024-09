Les Condors hockey entament la saison en fin de semaine

L’équipe de hockey des Condors du Cégep Beauce-Appalaches lancera sa saison 2024-2025 cette fin de semaine.

Le premier match se tiendra sur la route le 6 septembre alors que les Condors visiteront le Junior de Laval. La saison locale débutera le dimanche 8 septembre à 16 h à l’aréna EJM/René-Bernard de Beauceville.

Sous la direction de l’entraîneur-chef et gérant, Jonathan Ferland, les joueurs ont passé les dernières semaines à s’entraîner intensivement pour cette nouvelle saison. Depuis le 9 août, l’équipe a disputé quatre matchs hors-concours, ce qui lui a permis de renforcer ses forces et de travailler ses faiblesses. Cette année, les Condors peuvent compter sur un noyau solide de 15 vétérans apportant une expérience précieuse qui se reflète particulièrement dans la maturité accrue de la défensive.

« Nous avons une équipe rapide et engagée. La persévérance est au cœur de notre jeu, et chaque joueur sait que la performance sans la rondelle est aussi cruciale qu’avec celle-ci , a souligné M. Ferland. Notre désir est d’avoir une équipe engagée dans les deux sens de la patinoire, qui compétitionne dans chaque situation et qui se fait une fierté d’empêcher nos adversaires de marquer. Nous miserons aussi sur notre vitesse et notre intensité pour nous donner un avantage sur le jeu. »

Les joueurs des Condors sont déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes à chaque rencontre. Leur objectif est clair : offrir un spectacle de premier ordre tout en accumulant les victoires. « Chaque match compte, et nous sommes prêts à tout donner pour notre organisation. Notre préparation a été intense, et je suis convaincu qu’au cours de cette saison, nous allons découvrir de nouveaux talents qui feront rayonner notre Cégep à la grandeur de la province », a ajouté l'entraîneur.

Ainsi, la population est invitée à venir encourager son équipe locale et à partager sa passion du hockey avec toute la communauté en portant fièrement les couleurs des Condors. Le coup d’envoi est prévu pour 16 h le dimanche 8 septembre à l’aréna EJM/René-Bernard de Beauceville.

En vente au coût de 13 $ pour les adultes et de 6 $ pour la communauté étudiante, les billets sont disponibles en ligne, ainsi qu’à la billetterie de l’aréna le soir du match. Les gens sont invités à se procurer les billets en ligne avant d’arriver à l’aréna pour faciliter et accélérer l’accueil aux matchs. Les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte pourront y assister gratuitement.

Les Condors hockey disputeront 48 matchs au cours de la saison 2024-2025, dont la moitié à domicile. Veuillez consulter le calendrier de la saison 2024-2025 des Condors.