Le vendredi 13 ne porte pas chance aux Condors hockey

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont connu une défaite difficile, ce vendredi 13 septembre, lors de leur affrontement contre le Collège Français de Longueuil, s’inclinant 4-1 dans un match où l’efficacité offensive de leurs adversaires a fait la différence.

Dès la première période, Luca Scartozzi, de Longueuil a donné le ton en inscrivant le premier but pour le Collège Français de Longueuil à 3:29, portant le score à 1-0 en faveur des visiteurs.

Cependant, les Condors ont répliqué tard dans la période grâce à Édouard Lessard, qui a égalisé à 17:45, ramenant les deux équipes à égalité avant la pause.

La deuxième période a démarré sur les chapeaux de roues pour Longueuil, qui a pris l’avantage seulement une minute après le retour sur la glace. Luca Scartozzi, encore lui, a inscrit son deuxième but de la rencontre, portant la marque à 2-1 pour le Collège Français. Ce but rapide a mis les Condors sur la défensive, et ils n’ont pas réussi à reprendre le contrôle du match.

En troisième période, Longueuil a poursuivi sa domination. Alexandro Moliner a creusé l’écart à 2:50, portant la marque à 3-1. Puis, à 14:06, Mathieu Derome a lui-même trouvé le fond du filet pour sceller le score à 4-1.

Malgré quelques opportunités, les Condors n’ont pas réussi à réduire l’écart, se heurtant à une solide défense de Longueuil et à un gardien vigilant. Luc-Antoine Labbé aura, de son côté, réussi à stopper 38 tirs malgré la défaite.

Les Condors seront de retour sur la glace à Beauceville, ce samedi à 19 h, contre les Cobras de Terrebonne.