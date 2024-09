Les Chevaliers de Lévis continuent sur leur belle lancée

Les Chevaliers inauguraient leur saison à domicile à Lévis cet après-midi face au Rousseau-Royal de Laval-Montréal devant une foule de 639 partisans.

Antoine Proulx a permis aux Chevaliers d’enregistrer une quatrième victoire en autant de match. Cette fois-ci par le pointage de 5 à 2.

Au premier engagement, les Chevaliers ont semblé un peu nerveux mais leur gardien, Antoine Proulx, a su garder le phare en attendant que ses coéquipiers chassent leur nervosité. Les visiteurs ouvrent le pointage lorsque Janel Napon y va d’un bel effort individuel. Il traverse la patinoire d’un bout à l’autre pour déjouer le cerbère lévisien.

Quelques minutes plus tard soit à 14: 39, Elliot Lacroix nivelle le pointage avec son premier but de la saison. Les locaux prennent les devants 2 à 1 grâce à Charles-Antoine Dubé. Ce dernier bat le gardien grâce à un bon tir précis dans le bas du filet. Il fait scintiller la lumière rouge pour la 5 e fois déjà. Les représentants de Chaudière-Appalaches retraitent au vestiaire en avance 2 à 1.

Malgré qu’aucun but n’ait été inscrit au deuxième vingt, les joueurs de Pier-Luc Giguère ont retrouvé leur synchronisme. Ils ont dominé l’engagement et ont obtenu de nombreuses chances de marquer.

Les lévisiens se donnent une avance de deux buts dans une descente à trois contre deux. Malyk Côté complète un beau jeu de passe pour marquer son premier but de la campagne. Charles-Antoine Pouliot enlève tout espoir aux visiteurs avec son 4 e but cette saison.

Le Rousseau Royal fait preuve d’indiscipline et offre un double avantage numérique à leur adversaire. Ces derniers n’en demandaient pas tant. Emerik Paris marque à l’aide d’un tir sur réception. Félix Grenier et Malyk Côté obtiennent des aides sur le but. En fin de match, Gianluca Zappitelli de Laval-Montréal marque dans une cause perdante.

Les trois étoiles RDS sont :

1re étoile : Antoine Proulx;

2e étoile : Charles-Antoine Dubé;

3e étoile : Elliot Lacroix tous des Chevaliers.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu dimanche le 22 septembre prochain à 13 h 30 alors que l’Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup sera les visiteurs.