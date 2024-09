Retour en images sur le rendez-vous aérien du Club Aéronautique de Beauce

Le Club Aéronautique de Beauce (CAB) organisait ce samedi 14 septembre, un rendez-vous aérien, à l’aéroport de Ville St-Georges (CYSG), avec la présence de plus de 70 avions visiteurs.

Le photographe de l'événement, Pier-Olivier Veilleux, a partagé quelques clichés de ce beau rassemblement à EnBeauce.com, dont la dernière édition avait eu lieu en 2019.

Pour l'occasion, la piste de Saint-Georges a vu des avions de construction amateur tel des RV de Van’s aircraft, des avions certifiés tel des Cessna, Mooney et Piper, des gyrocoptères, des hélicoptères, un Pilatus PC-9, un impressionnant Antonov AN-2, un Private Explorer que l’on pourrait qualifier de véhicule récréatif volant et des avions acrobatiques Pitts et Extra 300.

De plus, la plupart des propriétaires d’aéronefs stationnés à l’aéroport de St-Georges avaient sortis ceux-ci de leurs hangars pour l’occasion.

L’événement s’est tenu en collaboration avec Aviation CMP l’opérateur de l’aéroport ainsi que ses employés, P-Air entretien d’avion basé à St-Georges, Aviateurs Québec, COPA, IGA Famille Groleau et M.Sylvain Cayouette pour le prêt de son hangar.

Les président du CAB, Keven Vachon et le responsable de l’événement, Gilles Lessard, ont pu compter sur l’appui d’une vingtaine de bénévoles du CAB et leurs conjointes afin que tout se déroule sécuritairement.

Les organisateurs en ont profité pour offrir le miel CYSG, un miel bio dont les ruches sont situées sur le terrain près de la piste d’atterrissage. La bonne collaboration des pilotes a permis d’écouler tous les pots de la récolte d’été dont les profits sont remis à Moisson Beauce.

Un tel événement aéronautique est tributaire des conditions météo. La plupart des pilotes qui s’y présentent sont des pilotes privés sans annotation de vol aux instruments ni appareils permettant un tel vol. Les conditions de vol étaient parfaites tant au nord qu’au sud et de l’ouest à l’est ce qui fait que des pilotes de partout au Québec ont pris part à cet événement.