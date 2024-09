Le pilote Raphaël Lessard à seulement quatre points du titre de champion

La saison 2024 de la Série ACT LMS Québec se termine en beauté avec le Duroking 150, qui aura lieu à l'Autodrome Montmagny, ce samedi 21 septembre.

Cette ultime course, disputée en trois segments de 50 tours de type Monza, déterminera le champion de la saison. Présenté par l’homme d’affaires et pilote Mathieu Kingsbury, le Duroking Construction 150 offrira la bourse la plus généreuse de la saison pour une course de 150 tours avec un montant de 10k$ remis au gagnant.

Le maximum de points qui peuvent être accumulés dans le cadre de ce dernier programme officiel est de 90 et chaque participant est assuré de repartir avec un minimum de 24 points pourvu qu’il prenne le départ de la finale, rendant ainsi cette course déterminante pour le classement au championnat.

Le leader actuel, Raphaël Lessard (48QC), de Vallée-Jonction, n'est qu'à quatre points de s’assurer définitivement le titre de champion, ce qui marquerait son deuxième championnat consécutif en deux ans. Toutefois, pour être couronné champion, il devra se classer soit parmi les deux premiers de sa vague de qualification ou encore s’assurer de pouvoir prendre le départ de la finale.

Derrière Lessard, William Larue (45QC) de Québec et Jeff Côté (51QC) de Beauceville se disputent farouchement la deuxième place, avec respectivement 593 points et 591 points. Un duel serré qui pourrait se jouer jusqu'à la toute fin de ce dernier programme. Les deux pilotes ont connu du succès cette saison et il est très difficile de prédire lequel des deux belligérants aura le meilleur sur l’autre. La différence entre chaque position en finale est de deux points. Une seule exception à cette règle, le vainqueur remporte 75 points soit 7 de plus que celui qui termine en 2e place.

Patrick Cliche (44QC), de Lévis, actuellement quatrième avec 529 points, devra défendre sa position face à des adversaires redoutables comme Dany Trépanier (19QC) de St-Édouard, avec 504 points, et Louis-Philippe Lauzier (72QC) de St-Pacôme, qui a accumulé 503 points. Lauzier et Trépanier ne s’offriront aucun cadeau dans cette lutte épique, surtout que les deux compétiteurs voudront certainement monter sur l’une des marches du podium pour une 1e fois cette saison.

Parmi les pilotes à surveiller, Félix Gratton (6QC), de Mirabel, a impressionné à sa première saison en Late Model (LMS). Il a montré un fort potentiel et une progression constante au fil des courses. Un autre nom marquant de cette saison est Vincent Rivard (69QC), de Québec, qui est en bonne voie pour être nommé Recrue de l'année. Il se positionne 11e au classement général, un accomplissement remarquable pour sa première saison.

Les 2 voitures aux couleurs de Duroking Construction seront du départ. Mathieu Kingsbury (9QC) et Jonathan Bouvrette (41QC) ont confirmé leur présence. Kingsbury est revenu en force lors du dernier programme en montant sur la 3e marche du podium.

Le top 10 au championnat peut encore changer avec des pilotes tels que Dany Gariepy (37QC) de Québec (487 points), Carl Poulin (57QC) de East Broughton (413 points), Simon Roussin (66QC) de Québec (407 points), et Jonathan Desbiens (92QC) de St-Malachie (397 points), tous cherchant à améliorer leur classement ce qui permet d’anticiper un programme enlevant à tout point de vue.

Des invités de marque

Deux légendes du sport automobile québécois seront présentes pour rencontrer les amateurs. Langis Caron, ancien champion et figure emblématique des courses au Québec sera aux côtés de Jean-Paul Cabana. Ces deux pilotes, dont la carrière s'étend sur plusieurs décennies, sont considérés comme des piliers du stock-car au Québec. Leurs exploits sur piste et leur influence sur les générations suivantes de pilotes leur ont assuré une place éternelle dans l'histoire du sport automobile de chez nous.

Aussi, pour ajouter à l’excitation de cet événement déjà mémorable, le président de XPN World, Daniel Bérubé, sera présent pour rencontrer les équipes et les amateurs.

Enfin, si le Duroking 150 marque la fin officielle du championnat de la série ACT LMS Québec, les pilotes auront toutefois une dernière course à disputer cette année. Le Turkey Bowl sera l’ultime épreuve de 2024, se déroulant le 13 octobre à l'Autodrome Montmagny. Ce sera la dernière occasion pour les pilotes de se confronter avant la trêve hivernale. Par ailleurs, Le programme principal du 21 septembre débutera à 14 h.

En cas de pluie le 21 septembre, les amateurs sont invités à suivre les informations sur la page Facebook de la Série ACT LMS Québec.

Rédaction: Rock Bouffard, responsable des communications.