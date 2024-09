Les Chevaliers toujours invaincus 

Les Chevaliers ont conservé leur fiche immaculée avec une 5e victoire face à l’Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup par le pointage de 6 à 2 dimanche après-midi devant plus de 700 spectateurs.

L’attaquant des Chevaliers, Dereck Asselin a connu un fort match avec un tour du chapeau en plus d’amasser une aide.

Les représentants de Chaudière-Appalaches profitent d’un avantage numérique pour ouvrir le pointage. Dereck Asselin saute sur un retour de lancer pour marquer son premier des trois buts du match. Des aides sont accordés à Félix Grenier et Émerik Paris. Pendant la première période, les deux équipes font preuve d’indiscipline puisque 6 pénalités ont été décernées dont 4 pour les visiteurs. Le gardien des lévisiens, Ryan Gagné, qui en était à son premier départ à domicile, a privé l’Albatros d’égaliser la marque en fin d’engagement. Le cerbère a effectué un bel arrêt de la jambière. Les locaux dirigent 15 lancers contre 6 au premier vingt.

L’indiscipline est toujours présente au 2e engagement. Cette fois-ci, les lévisiens écopent de trois pénalités. Les locaux doublent leur avance à 2:41 lorsque Logan Bêty bat le gardien adverse du côté de la mitaine. L’Albatros inscrit leur premier but grâce à Antoine L’Italien. Son tir dans le haut du filet ne donne aucune chance au gardien des Chevaliers. Alors que les joueurs de Pier-Luc Giguère jouaient à court d’un homme, Charles-Albert Pouliot en profite pour inscrire son 5e but de la saison. Après deux périodes, Lévis mène 3 à 1.

Au début de la troisième période, soit à 20 secondes, Dereck Asselin marque son 4e but de la campagne. Ce dernier saute sur le disque libre devant le filet adverse. Le Collège Notre-Dame rétrécie l’écart à 2 buts. Charles-Étienne Boulet reprend son propre retour de lancer pour marquer. Ce but est survenu en désavantage numérique. Le défenseur des Chevaliers, Jacob Boucher, appuie l’attaque. Il se présente dans l’enclave et fait mouche pour la première fois cette saison. Félix Grenier et Dereck Asselin sont ses complices sur le but. Dereck Asselin complète son tour du chapeau à 14:20 sur des aides de Josh Demers et Samuel Cloutier. Les Chevaliers ont dirigé 37 lancers sur la cage adverse contre 30 pour leurs adversaires.

Les trois étoiles RDS sont tous des Chevaliers:

- 1ère étoile : Dereck Asselin;

- 2e étoile : Logan Bêty;

- 3e étoile : Félix Grenier.

Les deux prochains matchs des Chevaliers seront disputés sur la route avant de revenir à la maison dimanche le 29 septembre prochain alors que les Lions du Lac Saint-Louis seront les visiteurs.