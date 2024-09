Les Chevaliers triomphent en 3e période

Les Chevaliers de Lévis disputaient hier un premier duel face aux Estacades de Trois-Rivières cette saison, au sein de la Ligue de de hockey M18 AAA. C’est au Centre sportif Alphonse-Desjardins que la victoire s'est concrétisée.

Pour ce faire, le pilote Lévisien, Pier-Luc Giguère place le vétéran Antoine Proulx entre les tiges alors que Marc-André Bergeron fait confiance à Justin Vignault. Avant ce duel, les Chevaliers avaient une fiche parfaite de cinq victoires en temps réglementaire alors que les Estacades les talonnent au classement de division avec quatre victoires et deux défaites, dont une en période supplémentaire.

Un premier engagement lent pour les Chevaliers alors qu’ils peinent à contrer l’offensive trifluvienne. Ces derniers sont rapides et attaquent le filet de Proulx à plusieurs occasions. C’est en fin de période que Derik Morin récupère une rondelle libre et réussit à placer la rondelle derrière le cerbère des Chevaliers. Après 20 minutes de jeu, 1-0 pour les Estacades.

Il s’est passé quelque chose dans le vestiaire des Chevaliers lors de l’entracte alors qu’ils sortent avec le feu dans les yeux et contrôlent la deuxième période et passe la majeure partie en zone adverse. Malgré tout ce temps passé en zone offensive les visiteurs ne peuvent enfiler l’aiguille. Après 40 minutes de jeu, la marque demeure 1-0 pour les Estacades. Les lancers sont de 11 contre 7 en faveur de Lévis.

Une troisième période payante qui continue en faveur des Chevaliers. Pour les spectateurs présents, ils n’ont pas eu le temps de revenir du casse-croûte avec leur nachos alors que Samuel Thibault patauge dans le demi-cercle bleu pour inscrire son premier de la saison. Quelques secondes plus tard, Alex Desruisseaux est rapide en attaque et réussit à déjouer Vignault d’un tir pas très dangereux mais l’avance est donnée. Par chance que la police de Trois-Rivières n’était pas au centre sportif puisque les Chevaliers ont la pédale au fond et sont en plein contrôle. À 15:04, Josh Demers marque son premier de la campagne et une passe est accordée à Brandon Delarosbil.

La marque finale: 3-1 en faveur de Lévis.

Le prochain match des Chevaliers sera disputé sur la route ce samedi, 28 septembre, contre le Rousseau-Royal de Laval Montréal, avant de revenir à la maison dimanche le 29 septembre alors que les Lions du Lac Saint-Louis seront les visiteurs.

Les trois étoiles RDS sont dans l'ordre, Antoine Proulx des Chevaliers, Samuel Rheault des Estacades et Alex Desruisseaux des Chevaliers.

Texte: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis