Le Club de ski Beauce lance une campagne de sociofinancement

Le Club de ski Beauce de Vallée-Jonction a lancé une campagne de sociofinancement « À fond les canons ! » afin de financer l’amélioration de son canon à neige.

L’objectif de cette campagne est d’amasser 10 000 $ d’ici le 18 novembre 2024.Ce projet, d’un coût total de 18 700 $, permettra d’optimiser la capacité du canon à produire de la neige dès -3 °C, contre -10 °C actuellement. Cette amélioration technique est essentielle pour s’adapter aux hivers de plus en plus doux et garantir la pérennité des activités de ski alpin et de planche à neige.

« Les dernières saisons ont prouvé que nous devons nous adapter à des conditions de neige moins favorables. Grâce à cette amélioration, nous pourrons non seulement prolonger la saison de ski, mais aussi continuer à offrir à la communauté des sports d’hiver à des prix accessibles. Nous croyons fermement que l’accès à des loisirs d’hiver abordables est essentiel pour promouvoir un mode de vie sain dans notre région » a déclaré Marie-Chantal Nadeau, directrice générale du Club de ski Beauce.

Le club a opté pour une campagne de financement participatif afin de pouvoir continuer à offrir des tarifs abordables aux familles de la région. En contribuant à cette initiative, les contributeurs permettent à tous de profiter d’une saison de sports de glisse encore plus longue et agréable, sans que leur budget en soit affecté.

Au moment d'écrire ces lignes, la collecte a déjà atteint 88% de son objectif.

Pour plus d’informations et pour contribuer à la campagne, visitez la page du projet sur La Ruche ici.