Le Groupe Matra inaugure la nouvelle patinoire du Complexe Sportif de Saint-Martin

Le Groupe Matra a célébré l’inauguration de la nouvelle patinoire du Complexe Sportif Matra de Saint-Martin, ce samedi 5 octobre.

Cette infrastructure, qui transforme l’ancienne patinoire de glace naturelle en une glace artificielle réfrigérée, représente une avancée majeure pour les jeunes sportifs de la région, permettant de prolonger la saison d’entraînement.

Le Groupe Matra est le principal partenaire du complexe sportif depuis sa construction en 2015. Cette nouvelle patinoire réfrigérée permettra aux élèves de la polyvalente locale de débuter leurs pratiques sur glace plus tôt dans la saison, dans des conditions optimales.

« Chez Matra, nous croyons qu’investir dans les infrastructures de notre communauté est crucial pour le développement des jeunes. Cette nouvelle patinoire offre non seulement de meilleures conditions d’entraînement, mais elle favorise également le sentiment d’appartenance et le travail d’équipe », a exprimé Jean-François Drouin, coprésident du Groupe Matra.

Nicolas Drouin, également coprésident, a ajouté : « Notre partenariat avec la municipalité pour le Complexe Sportif Matra témoigne de notre engagement à soutenir les initiatives locales. Nous sommes ravis de voir ce projet se concrétiser, car il reflète notre volonté de soutenir les jeunes dans les communautés où nos familles et nos employés vivent et travaillent. »

L’inauguration de cette patinoire s’inscrit dans une vision plus large du Groupe Matra de contribuer au développement des infrastructures sportives locales, renforçant ainsi le dynamisme communautaire de Saint-Martin et offrant de nouvelles opportunités de loisirs et de sport pour les jeunes.