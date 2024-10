Chevaliers de Lévis: Pouliot et Proulx se chargent des Élites 

L’attaquant Charles-Albert Pouliot et le gardien Antoine Proulx ont pavé la voie à une 11e victoire de suite pour les Chevaliers hier soir. Les Lévisiens ont défait les Élites de Jonquière par le pointage de 5 à 0.

En première période, Charles-Albert Pouliot permet aux Chevaliers de prendre les devants 2 à 0. Il inscrit ses 9e et 10e buts de la saison. Son premier est inscrit en double avantage numérique avec des aides de Dereck Asselin et d’Emerick Paris. Quelques minutes plus tard, cette fois-ci, en désavantage numérique, Pouliot y va d’un bel effort individuel et perce la défensive adverse avant de battre le gardien des visiteurs. Après le premier vingt, Pouliot 2 et Jonquière 0.

La grande vedette en 2e période est le gardien Antoine Proulx. Les représentants de Chaudière-Appalaches ont écopé de 4 pénalités consécutives. Ils ont même dû se défendre à deux reprises à 5 contre 3. Le gardien lévisien s’est dressé devant son filet pour conserver l’avance des siens. Il a fait face à 13 lancers pendant l’engagement. La troupe de Pier Luc Giguère remercie leur gardien en inscrivant un 3e but lorsque Logan Bêty reçoit une belle passe de Simon Chartier à l’embouchure du filet pour marquer son 6e but de la campagne.

Les locaux augmentent leur avance en 3e période. Simon Chartier porte le pointage 4 à 0. Son lancer précis touche l’intérieur du poteau pour battre le gardien du côté du bâton. Charles-Albert Pouliot complète son tour du chapeau lorsqu’il reprend un retour de lancer et enlève tout espoir aux visiteurs.

Les Chevaliers ont dirigé 39 lancers tandis qu’Antoine Proulx a repoussé les 30 lancers dirigés sur lui.

Les trois étoiles RDS sont Charles-Albert Pouliot, Antoine Proulx et Simon Chartier, tous des Chevaliers.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu ce vendredi 18 octobre à 19 h 30 alors que les Vikings de Saint Eustache seront les visiteurs.

Texte: Yvan Delisle, Les Chevaliers de Lévis M18AAA