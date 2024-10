Un autre excellent weekend pour les équipes de football des Patriotes de la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin, alors que les cadets ont confirmé leur première place au classement, eux qui ont eu la chance de jouer au Stade Telus de l'Université Laval

Patriotes juvéniles

Les Patriotes juvéniles affrontaient l'Escouade de Saint-Charles dimanche. L'offensive des Beaucerons est la première à se mettre en marche avec un touché de Jaysson Bolduc. La défensive a, quant à elle, éprouvé quelques difficultés en début de match, mais c'est bien reprise pour limiter l'Escouade à seulement 10 points en première demie. Le pointage à la demie était de 27 à 10 en faveur de Patriotes.

L'attaque martinoise a continué à marquer plusieurs points sur de longs jeux en 2e demie. Les touchés sont l'œuvre de Samuel Beaudoin, Elliot Poulin, Olivier Lemieux, PIer-Émile Lacasse et Jaysson Bolduc (2). En défensive, notons l'excellent travail de Ian Perez avec deux interceptions. Ajoutons aussi plusieurs plaqués importants d'Olivier Morissette, Félix-Antoine Maheux et Alex Champagne.

Les Patriotes juvéniles termineront leur saison régulière ce samedi 19 octobre à 13 h en recevant les Lynx du Mont Saint-Sacrement.

Patriotes cadets

Forts d'une fiche de 4-0 les Patriotes cadets disputaient le premier rang contre le Fighting Irish de St-Patricks High School au PEPS de l'université Laval.

Fidèle à son habitude, l'offensive de Bélanger a rapidement inscrit un majeur à la première possession, sur une passe de Zack Poulin à Édouard Dallaire. Le porteur de ballon Édouard Dallaire a connu un autre fort match en marquant trois touchés, dont deux au sol et un par la passe. En offensive, le quart Zack Poulin a été une menace constante autant avec ses jambes qu'avec son bras. Il a rejoint les receveurs Loukas Maheux, Raphaël Gagné et Léa-Kim Mercier pour des touchés.

En défensive, les Patriotes ont joué une partie sans faille. Les joueurs de ligne défensive ont été la clé lors de ce match en appliquant une pression constante sur le quart adverse. Parmi les joueurs de ligne défensive, Thomas Fortier a connu un excellent match en réalisant trois sacs du quart, deux plaqués pour des pertes, une passe rabattue et plusieurs autres plaqués. Le secondeur Elliot Gilbert, fidèle à son habitude, a encore réalisé plus d'une dizaine de plaqués. Petite mention spéciale sur la performance de Loukas Maheux qui a performé autant en offensive qu'en défensive, il a limité le meilleur receveur adverse à un seul attrapé pour six verges. Résultat de la partie 39-6 en faveur des Patriotes.

Le prochain match des Patriotes aura lieu ce samedi 19 octobre au Cégep de Thetford pour y affronter les Montagnards. Les commentaires de l'entraîneur-chef, Michael Chamberland: «Au début du match, je sentais que notre équipe était fébrile, car on connaissait l'enjeu pour le premier rang. Par contre, ça n'a rien changé et j'ai été grandement impressionné par notre exécution qui a fait la différence. Il nous reste un match, mais on entre en mode série dès cette semaine, on a fait un gros bout du chemin, mais le plus dur reste à venir.»

Patriotes atomes

L’attaque des Patriotes atomes a brillé tôt en début de match, vendredi 11 octobre, face au Collège Saint-Bernard de Drummondville, avec Oldritche Nadeau qui a marqué deux touchés par la course.

Alexy Veilleux, quant à lui, a très bien fait par la passe, enchaînant plusieurs bons lancers qui ont déstabilisé la défense adverse tout au long de la rencontre, en plus de marquer un touché par la course. Jacob Lacasse a lui aussi participé au pointage en inscrivant un touché, mais en ajoutant dix autres points avec des convertis.

La défense des Patriotes n’a pas été en reste, réalisant une performance irréprochable. Parmi les joueurs les plus remarquables, Émile Dallaire a non seulement réussi une interception décisive qu’il a retournée pour un touché, mais il a également multiplié les plaqués, consolidant la défense tout au long de la rencontre, celle-ci est responsable d'un touché de sureté pour deux points supplémentaires. Le match s'est soldé par une victoire de 42-0 en faveur des Beaucerons.

Le prochain match des Patriotes atomes ce samedi qui vient, à 10 h, alors que les Corsaires de l'école Champagnat Guillaume Couture seront les visiteurs.